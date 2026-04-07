LEMS lansează Avalon - colecţia de tapiţerie modulară, extensibilă şi personalizabilă, produsă în România

LEMET lansează o nouă colecţie de tapiţerie - Avalon, gândită pentru stilul de viaţă actual, în care flexibilitatea şi confortul sunt esenţiale.

Noua colecţie reuneşte trei colţare modulare extensibile, două canapele extensibile, un fotoliu şi un taburet, toate create pentru a răspunde nevoii de adaptare a spaţiului de locuit. Avalon nu este doar un program modular de tapiţerie, ci o soluţie completă, care permite configurări variate, în funcţie de dimensiunea şi dinamica fiecărei locuinţe.

„Prin Avalon ne-am dorit să oferim mai mult decât o simplă canapea sau colţar - am creat o colecţie care se adaptează stilului de viaţă al clienţilor noştri, punând accent pe modularitate, confort şi uşurinţă în utilizare”, declară reprezentanţii LEMS.

Piesa centrală a colecţiei, colţarul modular Avalon, oferă libertate deplină de configurare, putând fi adaptat cu uşurinţă în mai multe variante - de la combinaţii compacte, până la configuraţii ample, în formă de U. Sistemul modular permite integrarea unui şezlong alături de o canapea extensibilă de 2, 3 sau 4 locuri, cu posibilitatea adăugării unui fotoliu sau păstrarea unei variante minimaliste. În plus, colţarele sunt prevăzute cu lăzi de depozitare generoase, uşor de accesat, ideale pentru organizarea eficientă a spaţiului.

Dincolo de versatilitate, colecţia Avalon se remarcă prin confortul oferit. Şezutul, realizat din arcuri sinusoidale, spumă poliuretanică şi straturi suplimentare pentru susţinere, asigură o experienţă relaxantă atât în utilizarea zilnică, cât şi în funcţia de dormit. Suprafeţele utile pentru dormit sunt printre cele mai generoase din această categorie ajungând până la 338 x 126 cm (L x A), iar sistemul de extensie este intuitiv, uşor de utilizat şi silenţios.

Construcţia solidă, realizată din lemn masiv de fag şi PAL, este completată de detalii practice, precum pernele de spătar detaşabile şi dehusabile, gândite pentru întreţinere uşoară şi utilizare pe termen lung.

Colecţia include peste 100 de variante de stofe, împărţite în patru categorii de preţ - Economic, Accesibil, Premium şi Premium Plus - oferind libertate în alegerea finisajelor, fără compromisuri în ceea ce priveşte calitatea.

În plus, noua stofă SOLAR completează portofoliul colecţiei, fiind concepută pentru un stil de viaţă activ: materialul este easy clean, permiţând îndepărtarea rapidă a petelor, şi pet friendly, rezistent la uzura provocată de animalele de companie, fără a compromite aspectul sau textura.