Macro Newsletter 08 August 2025

Comenzile industriale noi din Germania au scăzut neaşteptat în iunie 2025, cu o rată lunară de 1%, după o scădere de 0,8% în luna precedentă, iar creşterea anuală s-a temperat până la 0,8%, de la 6,1% în luna anterioară. Comenzile interne şi-au accelerat scăderea anuală până la 8,5%, de la 1,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,2%, iar comenzile externe şi-au temperat creşterea anuală până la 7,4%, de la 11,3%, pe fondul unei scăderi lunare de 3%, pe fondul unei creşteri lunare de 5,2% a comenzilor din zona euro şi a unei scăderi de 7,8% a comenzilor din afara zonei euro. (Destatis)

Producţia industrială din Germania şi-a accelerat scăderea anuală în iunie 2025, până la 3,6%, de la 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare peste aşteptări, de 1,9%, după o scădere de 0,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 4,7%, după o scădere de 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,8%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 11,2%, după o creştere de 8,2% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 4,7%. (Destatis)

Excedentul balanţei comerciale a Germaniei a scăzut peste aşteptări în iunie 2025, până la 14,9 miliarde de euro, de la 18,5 miliarde în luna precedentă, în condiţiile în care importurile au crescut cu o rată anuală de 7,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 4,2%, până la 115,6 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu o rată anuală de 2,4%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,8%, până la 130,5 miliarde de euro. (Destatis)

Producţia industrială din Cehia a crescut cu o rată anuală de 0,2% în iunie 2025, după o creştere de 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un declin de 1,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1%, după o creştere de 1,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 9,1%, după o creştere de 10,9% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 13,2%. (CZSO)

Producţia industrială din Italia a scăzut cu o rată anuală de 0,9% în iunie 2025, după o scădere de 1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 0,8% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 1,7%, în condiţiile unei stagnări lunare, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 4,7%, pe fondul unui avans lunar de 0,4%. (Istat)

Volumul vânzărilor retail din zona euro a crescut cu o rată anuală de 3,1% în iunie 2025, după o creştere de 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Vânzările retail din UE şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,1%, de la 2,1%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în Cipru (+8,7%), Croaţia (+7,4%), Malta şi Portugalia (ambele +6,9%), iar scăderi anuale au fost în Finlanda (-1,1%) şi Slovacia (-0,4%). (Eurostat)