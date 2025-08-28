MAE condamnă atacul rus asupra Kievului: Se adaugă la lista de crime de război comise împotriva Ucrainei

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat atacul aerian de amploare lansat de Rusia asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile şi distrugeri majore, inclusiv la clădirile unde îşi desfăşoară activitatea Delegaţia Uniunii Europene (EUDEL) şi British Council.

„Este o nouă dovadă flagrantă a dispreţului total al Rusiei faţă de eforturile internaţionale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lunga listă de crime de război comise împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean”, a transmis MAE într-un mesaj publicat pe Facebook.

Instituţia subliniază că este esenţial ca toţi responsabilii să fie traşi la răspundere.

„România rămâne pe deplin solidară cu Ucraina şi cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele atacului şi familiile lor, dar şi către personalul EUDEL şi al British Council”, se arată în comunicat.

Potrivit autorităţilor ucrainene, cel puţin 14 persoane, între care trei copii, au murit în urma atacului, considerat unul dintre cele mai puternice lovituri aeriene ruseşti asupra capitalei Ucrainei. Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că preferă „să continue să ucidă” în loc să caute o soluţie de pace, relatează AFP.