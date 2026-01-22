Maia Sandu: ''Moldova ar putea fi protejată şi prin România''

Unirea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile prin care Republica Moldova ar putea rămâne parte a lumii libere şi ar trăi în pace, în contextul regional şi internaţional actual, a declarat joi preşedinta Maia Sandu, în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an. Ea a subliniat că nu a discutat despre unire cu liderii europeni şi a reiterat că prioritatea rămâne aderarea la UE, având în vedere că opinia publică din Republica Moldova nu este, în prezent, favorabilă unirii, conform News.ro.

„Ceea ce îmi doresc cel mai mult pentru Republica Moldova este să trăim în pace, iar cetăţenii noştri să fie în siguranţă şi parte a lumii libere. În contextul regional şi internaţional tot mai dificil, acestea sunt priorităţile mele. Acest obiectiv poate fi realizat prin aderarea Republicii Moldova la UE şi, eventual, prin protecţia României”, a afirmat Maia Sandu, în conferinţa de presă de joi, după ce declaraţiile sale anterioare favorabile unirii au provocat reacţii puternice la Chişinău şi la Moscova, fiind, totodată, exploatate de liderul AUR la Bucureşti, potrivit News.ro.

Maia Sandu a reiterat că, în prezent, majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova susţin aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce ideea unirii cu România nu beneficiază de acelaşi sprijin. Ea a subliniat că, într-o democraţie, voinţa populară trebuie respectată. „Suntem o ţară democratică şi ne ghidăm strict după decizia cetăţenilor”, a afirmat Maia Sandu, a relatat News.ro.

Preşedinta Republicii Moldova a precizat că nu a discutat cu liderii europeni subiectul unei eventuale uniri cu România. Maia Sandu a declarat recent, într-un interviu acordat unor jurnalişti britanici, că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Ea a explicat că o eventuală reunificare ar putea consolida rezilienţa Republicii Moldova, având în vedere războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi încercările de influenţare a proceselor electorale de la Chişinău. Declaraţia preşedintei a provocat reacţii puternice de ambele părţi ale Prutului şi a intensificat discuţiile publice despre unire, conform News.ro.

În urma declaraţiei Maiei Sandu, mai mulţi oficiali de la Chişinău, printre care premierul Alexandru Munteanu şi ministrul Culturii, Cristian Jardan, au afirmat că ar susţine unirea cu România în cazul unui vot favorabil. De asemenea, deputatul partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, cunoscut pentru poziţiile sale unioniste şi apropiat de liderul AUR, George Simion, a anunţat că intenţionează să propună organizarea unui referendum pe această temă la prima şedinţă a Parlamentului din acest an, subliniază News.ro.

În prezent, însă, datele sociologice indică faptul că unirea nu este susţinută de majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova. Potrivit unui sondaj al Barometrului Opiniei Publice, publicat în septembrie 2025, 33,4% dintre respondenţi s-ar pronunţa în favoarea unirii cu România, 45,7% ar vota împotrivă, iar 16,7% sunt indecişi. Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie, pe un eşantion de 1.117 persoane, fără a include cetăţeni din regiunea transnistreană, având o marjă de eroare de ±2,9%, potrivit News.ro.

La 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Parlamentul de la Bucureşti a adoptat o declaraţie prin care a afirmat că România „va fi întotdeauna pregătită” să sprijine orice demers de reunificare, în cazul în care cetăţenii Republicii Moldova îşi vor exprima această dorinţă, a relatat News.ro.

Relaţia „strategică” cu România reprezintă un pilon fundamental pentru securitatea, stabilitatea, dezvoltarea şi parcursul european al Republicii Moldova, a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă care a durat aproape două ore, conform News.ro.

Totodată, preşedinta a subliniat că, atât timp cât războiul dus de Rusia se desfăşoară la graniţă, securitatea şi rezilienţa Republicii Moldova depind direct de rezilienţa Ucrainei. În acest context, sprijinul ferm şi constant pentru Kiev este esenţial. „Vom rămâne alături de Ucraina şi o vom susţine cu resursele noastre modeste şi cu o voce fermă în forurile internaţionale”, a afirmat şefa statului, potrivit News.ro.

Întrebată dacă Rusia reprezintă un risc pentru Republica Moldova, Maia Sandu a afirmat că, atât în regiune, cât şi la nivelul întregului continent, „Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare”. Ea a subliniat că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să reprezinte un risc semnificativ de securitate pentru Republica Moldova, conform News.ro.

Întrebată dacă aderarea la NATO se află pe agenda sa, Maia Sandu a reamintit că neutralitatea Republicii Moldova este prevăzută în Constituţie. „Respectăm voinţa cetăţenilor”, a subliniat ea, adăugând însă că, în limitele Constituţiei, autorităţile pot dezvolta parteneriate care să contribuie la consolidarea capacităţilor de apărare. Totodată, preşedinta a arătat că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, nivelul de protecţie şi securitate al Republicii Moldova va fi semnificativ mai ridicat decât în prezent, relatează News.ro.

Pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană şi creşterea nivelului de îndeplinire a criteriilor în toate domeniile, pentru a avansa cât mai mult în negocierile de aderare, rămân printre obiectivele stabilite de Maia Sandu pentru acest an, conform News.ro.

În materie de apărare, Maia Sandu şi-ar dori ca Republica Moldova să aibă monitorizare deplină a spaţiului aerian. „Nu este suficient să avem un radar modern, este nevoie de mai multe. În 2026 vom primi încă un radar achiziţionat din ajutorul nerambursabil al UE. Vom continua să investim în mijloace de apărare aeriană, în special pentru a contracara drone care intră ilegal în spaţiul nostru. Aceste drone ameninţă casele noastre, economia noastră, liniştea noastră”, a arătat Maia Sandu. Ea a anunţat, de asemenea, că vor continua investiţiile în modernizarea infrastructurii pentru a oferi cele mai bune condiţii de serviciu apărătorilor patriei. „Vom continua procesele de aliniere la standardele occidentale pe tot spectrul domeniului militar şi vom dezvolta parteneriate noi cu ţări care promovează pacea”, a anunţat Maia Sandu, potrivit News.ro.