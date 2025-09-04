Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Metodologia-cadru de acordare a burselor - pe agenda şedinţei de guvern

M.P.
Politică / 4 septembrie, 08:13

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi mai multe proiecte printre care şi stabilirea Metodologiei-cadru de acordare a burselor şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile din administrarea Administraţiei Prezidenţiale, transmite Agerpres, de la care reluăm următoarele.

Potrivit proiectului de hotărâre de guvern referitor la burse, pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor va fi: bursa de merit - 450 lei/lună; bursa socială - 300 lei/lună; bursa tehnologică - 300 lei/lună. De asemenea, pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învăţământ după naştere, bursa lunară este de 700 lei/lună, conform Legii nr. 198/2023.

Valoarea burselor va putea fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Proiectul mai prevede, între altele, că bursele de merit se vor acorda pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursa socială se va acorda la cerere, în funcţie de situaţia materială, socială sau medicală a elevului care a promovat la toate materiile şi a obţinut media 10 sau calificativul "foarte bine" la purtare. Proiectul cuprinde procedura acordării burselor şi documentele necesare.

Proiectul de hotărâre de actualizare a valorii de inventar a bunurilor din administrarea Administraţiei Prezidenţiale prevede majorarea acestei valori ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii, a reevaluării activelor fixe corporale, finalizarea unor proiecte de investiţii.

Conform anexei proiectului în acest sens, terenurile şi amenajările acestora ale Complexului Palatului Cotroceni vor fi la o valoare de inventar de 1.101.995.109 lei, imobilul complexului, cuprinzând clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii, drumuri, alei - 441.501.859,32 lei, iar Muzeul Cotroceni - 163.100.084,18 lei.

Executivul mai are pe agenda şedinţei modificări în domeniul ocupării forţei de muncă şi stabilirea cotei de relocare pentru perioada 2026-2027, respectiv 300 de refugiaţi în nevoie de relocare.

Un alt proiect de pe ordinea de zi a şedinţei se referă la suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată necesară pentru lucrarea de lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti Sud.

