Microplasticele ajung în peştii din Pacific, un studiu arată diferenţe majore între insule

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 30 ianuarie

Microplasticele ajung în peştii din Pacific, un studiu arată diferenţe majore între insule

Microplasticele au fost identificate în aproximativ o treime dintre peştii analizaţi în apele teritoriale ale mai multor state insulare din Oceanul Pacific, o proporţie mai mică decât media mondială, dar marcată de discrepanţe semnificative de la o ţară la alta, potrivit unui studiu publicat în revista ştiinţifică PLOS One, relatează AFP. Cercetarea a fost realizată de o echipă internaţională formată din 19 specialişti din regiunea Pacificului, Germania şi Japonia, care au analizat peste 900 de peşti aparţinând unui număr de 138 de specii, pescuiţi pentru consum uman în Fiji, Tonga, Tuvalu şi Vanuatu.

Niveluri sub media globală, dar diferenţe extreme între teritorii

Potrivit autorilor studiului, aproximativ 33% dintre peştii analizaţi conţineau cel puţin o particulă de microplastic, un nivel inferior mediei mondiale estimate la 49% pentru peştii de apă dulce, conform datelor citate de Jasha Dehm, cercetător la Universitatea Pacificului de Sud din Suva (Fiji). Totuşi, disparităţile între statele analizate au fost considerabile. În apele din largul statului Fiji, microplasticele au fost identificate la 75% dintre peşti, în timp ce în Vanuatu procentul a fost de doar 5%, potrivit rezultatelor publicate în PLOS One.

Amanda Ford, coautoare a studiului şi profesor-conferenţiar în ştiinţele mării la Universitatea Pacificului de Sud, a declarat că nivelurile extrem de reduse constatate în Vanuatu au fost „surprinzătoare”. Potrivit acesteia, explicaţiile posibile includ practici mai eficiente de gestionare a deşeurilor, dar şi particularităţi ale curenţilor oceanici, care pot influenţa distribuţia plasticului în mediul marin. În acelaşi timp, cercetătoarea a avertizat asupra riscului de exagerare a concluziilor: „Este important să nu cedăm discursului alarmist”, a subliniat ea.

Plasticul, prezent aproape peste tot în lanţul alimentar

Amanda Ford a atras atenţia că prezenţa microplasticelor nu mai este un fenomen izolat. „Trebuie să acceptăm că, în aproape orice - fie că este vorba despre sare de masă sau băuturi - oamenii găsesc plastic”, a explicat ea. Rezultatele studiului confirmă faptul că plasticul ajuns în ocean se fragmentează în particule microscopice, care pot fi ingerate de organismele marine şi pot pătrunde ulterior în lanţul alimentar uman. Deşi prezenţa microplasticelor este documentată tot mai frecvent, consecinţele directe asupra sănătăţii umane nu sunt încă bine înţelese, mai ales în contextul nivelurilor relativ scăzute identificate în numeroase probe. „Nu putem încă trage concluzii clare cu privire la riscuri”, a precizat Amanda Ford, subliniind necesitatea unor studii suplimentare.

Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cantitatea totală de plastic prezentă în oceanele lumii este estimată între 75 şi 199 de milioane de tone, iar lipsa unor sisteme eficiente de gestionare a deşeurilor face ca anumite regiuni, inclusiv statele insulare din Pacific, să fie deosebit de vulnerabile la acest tip de poluare.

