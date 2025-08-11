Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Mihai Fifor: ”Dacă guvernarea se transformă în scandal, PSD nu are ce căuta în acest guvern”

S.B.
Politică / 11 august, 13:46

Mihai Fifor: ”Dacă guvernarea se transformă în scandal, PSD nu are ce căuta în acest guvern”

Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern, potrivit news.ro.

Ideea este împărtăţită de mulţi dintre social-democraţi, care s-au reunit în şedinţă pentru a decide paşii de urmat.

”PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate. Dacă însă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ieşirea de la guvernare rămâne o opţiune de ultimă instanţă - scopul nostru este să facem lucrurile să funcţioneze, nu să le blocăm”, a scris, luni, pe Facebook, Mihai Fifor.

Preşedintele PSD Arad consideră că ”este nevoie ca toţi partenerii să dea dovadă de maturitate, respect şi disponibilitate la dialog civilizat”.

”PSD cere respectarea Acordului politic: nu vom mai susţine în Parlament nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens în Coaliţie. Poziţia noastră privind investiţiile este fermă şi neschimbată. Investiţiile înseamnă dezvoltare, locuri de muncă şi şanse reale pentru comunităţi. Putem discuta despre prioritizare, dar nu vom accepta abandonarea proiectelor - fie ele locale sau mari proiecte naţionale de infrastructură”, a mai transmis social-democratul.

El acuză USR că încearcă să falsifice realitatea.

”În privinţa USR, încercările lor de a falsifica realitatea sunt deopotrivă penibile şi toxice. PSD nu le-a cerut niciodată să participe la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi nici să-i aplaude activitatea. Problema reală este alta: miniştrii USR au acţionat premeditat pentru a obstrucţiona Guvernul în îndeplinirea obligaţiilor legale privind organizarea ceremoniilor pentru un fost şef de stat”, a mai transmis liderul PSD Arad.

Acesta consideră că ”este un gest de dispreţ total faţă de lege, faţă de instituţiile statului şi faţă de partenerii de guvernare”.

”Este dovada clară că USR tratează guvernarea ca pe o tribună de scandal şi provocare, nu ca pe o responsabilitate faţă de cetăţeni. Din punct de vedere moral, ar fi fost minimul de decenţă ca, indiferent de opiniile personale, să manifeste respectul pe care l-au arătat inclusiv adversari politici redutabili ai fostului preşedinte. USR a preferat însă să arunce cu noroi şi să sfideze normele elementare de bună cuviinţă şi colaborare. Un astfel de comportament nu are ce căuta în actul de guvernare”, a mai transmis Fifor.

Acesta a transmis un mesaj direct către USR: ”Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieţi din spatele blocului, lăsaţi-vă! Nu e pentru voi! România e mai mult decât terenul vostru de joacă. România are nevoie de oameni de stat, maturi şi responsabili, nu de bully-ing USR-ist”.

Opiniile preşedintelui PSD Arad sunt împărtăşite de mulţi dintre social-democraţi. În wrrkend s-a vorbit chiar despre posibilitatea ca PSD să susţină o eventuală moţiune de cenzură.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, luni, pentru a deiscuta paşii de urmat în continuare, având în vedere tensiunile din coaliţie.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 14:00)

    PSD preferă să fure în liniște, cu zâmbetul hoților pe buze.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

