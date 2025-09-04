Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” va continua

Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la începutul anului în curs, potrivit news.ro.

Pentru programul prin care preşcolarii şi elevii primesc o masă caldă sau un pachet alimentar, pe perioada cursurilor, bugetele au fost deja repartizate unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul în curs, iar ministerul va face demersuri pentru derularea acestuia şi în 2026.

”Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unităţile administrativ- teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achiziţiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autorităţile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Pentru anul 2026, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va iniţia toate demersurile legale privind derularea programului cel puţin pentru acelaşi număr de unităţi de învăţământ şi de beneficiari.

Programul Naţional ”Masă sănătoasă” se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui sprijin alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul Naţional ”Masă sănătoasă” are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii şi tinerii din şcolile din România, sprijinind participarea lor la educaţie.

”PNMS urmăreşte să creeze motivaţia pentru studiu, să menţină echilibrul socio-emoţional şi să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului şcolar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive şi echilibrate în şcoli”, a menţionat Ministerul Educaţiei.