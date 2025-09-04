Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” va continua

S.B.
Politică / 4 septembrie, 12:48

Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” va continua

Ministerul Educaţiei anunţă că implementarea Programului Naţional ”Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, condiţiilor şi prevederilor stabilite la începutul anului în curs, potrivit news.ro.

Pentru programul prin care preşcolarii şi elevii primesc o masă caldă sau un pachet alimentar, pe perioada cursurilor, bugetele au fost deja repartizate unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul în curs, iar ministerul va face demersuri pentru derularea acestuia şi în 2026.

”Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unităţile administrativ- teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achiziţiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autorităţile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Pentru anul 2026, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va iniţia toate demersurile legale privind derularea programului cel puţin pentru acelaşi număr de unităţi de învăţământ şi de beneficiari.

Programul Naţional ”Masă sănătoasă” se adresează preşcolarilor şi elevilor prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar şi constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui sprijin alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul Naţional ”Masă sănătoasă” are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii şi tinerii din şcolile din România, sprijinind participarea lor la educaţie.

”PNMS urmăreşte să creeze motivaţia pentru studiu, să menţină echilibrul socio-emoţional şi să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului şcolar pe termen lung. Programul realizează aceste obiective prin furnizarea unei mese nutritive şi echilibrate în şcoli”, a menţionat Ministerul Educaţiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb