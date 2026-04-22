Ministrul Mediului propune un proiect de OUG pentru incriminarea tăierii arborilor când sunt distruse spaţii verzi de peste un hectar

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat miercuri, într‑o postare pe pagina sa de Facebook, că a trimis pe circuitul de avizare un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care prevede că tăierea arborilor, inclusiv din proprietate privată, ar urma să fie considerată faptă penală în situaţia în care sunt distruse spaţii verzi mai mari de un hectar.

În mesajul publicat pe contul său de facebook, Buzoianu a explicat că iniţiativa vizează cazuri similare celui din Parcul IOR şi a spus că, dacă astfel de situaţii se vor repeta în alte parcuri, ele ar trebui sancţionate penal.

Ministrul a avertizat, tot pe pagina sa de Facebook, că oraşele au deja prea puţine spaţii verzi şi a îndemnat la protejarea acestora „de mafia imobiliară”, menţionând că proiectul a fost transmis pentru avizare la celelalte ministere.

Potrivit informaţiilor publicate de Diana Buzoianu, proiectul completează demersurile anunţate în noiembrie 2025, când Ministerul Mediului propunea modificarea Codului silvic pentru a stabili un regim penal clar privind tăierea sau degradarea arborilor din intravilan.

Ministrul a arătat în postarea sa că actuala legislaţie a lăsat un vid care a împiedicat aplicarea sancţiunilor în cazuri precum defrişările din Parcul IOR şi a precizat că ordonanţa urmăreşte corectarea acestui vid.

Datele menţionate pe contul oficial al Dianei Buzoianu indică că Bucureştiul a pierdut peste 500 de hectare de spaţiu verde în ultimele decenii, iar în Parcul IOR au fost tăiaţi ilegal peste 1.500 de arbori, cifre invocate de ministru în justificarea proiectului, se arată în postare.

Proiectul este în prezent în faza de avizare interministerială şi nu a intrat încă în vigoare; măsurile propuse vor deveni aplicabile doar după aprobarea şi publicarea actului normativ, a subliniat Buzoianu pe pagina sa de Facebook.