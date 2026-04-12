Oficial EAU: „Orice încercare de a restricţiona Strâmtoarea Ormuz este ilegală şi periculoasă”

Ministrul Industriei şi Tehnologiei Avansate din Emiratele Arabe Unite, Sultan Al Jaber, a avertizat asupra consecinţelor incidentelor din Strâmtoarea Ormuz, afirmând că acestea reprezintă o ameninţare la adresa securităţii globale, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Acesta a declarat că, începând cu 28 februarie, cel puţin 22 de nave au fost vizate, 10 membri ai echipajelor au fost ucişi, iar aproximativ 20.000 de navigatori sunt blocaţi şi nu pot traversa în siguranţă zona, conform aceleiaşi postări.

Totodată, potrivit declaraţiei, aproximativ 800 de nave comerciale sunt blocate, inclusiv aproape 400 de petroliere.

Sultan Al Jaber a subliniat, în aceeaşi postare, că Strâmtoarea Ormuz nu aparţine Iranului şi nu poate fi închisă sau supusă unor restricţii de navigaţie de către autorităţile de la Teheran, avertizând că orice astfel de acţiune nu reprezintă doar o problemă regională, ci o perturbare a unei „artere economice vitale” la nivel global.

Oficialul a adăugat, în postarea sursă, că o eventuală blocare a rutei maritime ar constitui o ameninţare directă la adresa securităţii energetice, alimentare şi sanitare la nivel global.

„Acest comportament este ilegal, periculos şi inacceptabil”, a transmis Sultan Al Jaber pe X.