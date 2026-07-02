PADROM încurajează proprietarii afectaţi de inundaţiile din ultimele zile să notifice daunele

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) urmăreşte situaţia generată de fenomenele hidrometeorologice severe din ultimele zile, care au afectat numeroase zone ale ţării, şi face apel către toţi proprietarii de locuinţe afectaţi de inundaţii să notifice cât mai curând daunele suferite. Compania reconfirmă capacitatea de a răspunde prompt şi eficient tuturor solicitărilor venite din partea asiguraţilor afectaţi. Reamintim că sistemul digital de gestionare a daunelor permite procesarea rapidă a dosarelor, reducând semnificativ birocraţia şi timpul de aşteptare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Suntem alături de toate comunităţile afectate de inundaţiile din această perioadă şi le asigurăm că sprijinul nostru financiar este garantat pentru locuinţele asigurate. Îi încurajăm pe toţi cei care deţin o poliţă PAD şi au fost afectaţi de aceste inundaţii să anunţe daunele imediat, astfel încât procesul de despăgubire să poată începe fără întârziere. Rămânem un partener de încredere în faţa riscurilor catastrofale", a declarat Nicoleta Radu, Director General PADROM.

Poliţa PAD acoperă riscurile de inundaţii, cutremur şi alunecări de teren, iar despăgubirea maximă este de 100.000 lei pentru locuinţele din materiale rezistente, respectiv 50.000 lei pentru cele din paiantă sau chirpici. PADROM are la dispoziţie fonduri proprii suficiente pentru acoperirea tuturor despăgubirilor necesare în urma acestor inundaţii, completate de cel mai mare program de reasigurare din Europa Centrală şi de Est, în valoare de 1,86 miliarde de euro, pentru a garanta plăţile tuturor despăgubirilor necesare.

În paralel cu gestionarea promptă a daunelor, PADROM continuă demersurile pentru creşterea relevanţei poliţei PAD, astfel încât aceasta să ofere un nivel de protecţie financiară tot mai apropiat de valoarea reală a locuinţelor din România, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea sistemului naţional de asigurare împotriva dezastrelor.