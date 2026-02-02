Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pălărie: "Pachetul de solidaritate este exagerat şi afectează imaginea PSD"

O.S.
Politică / 2 februarie, 16:08

Sursa foto: Facebook/Ştefan Pălărie

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat că pachetul de solidaritate propus de PSD, alături de măsurile de relansare economică, reprezintă „o tergiversare” a reformelor necesare, a relatat Agerpres.

Întrebat dacă pachetul de solidaritate reprezintă o tentativă de amânare a reformelor, liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a răspuns afirmativ, apreciind că demersul denotă „mai puţină bună-credinţă” decât se încearcă a fi promovat, conform Agerpres. El a susţinut că sunt invocate constant noi condiţii pentru a întârzia reformele, amintind că flexibilitatea a existat deja, ceea ce a dus atât la amânarea unor măsuri, cât şi la ajustarea pachetelor de reducere a cheltuielilor, a relatat sursa. Pălărie a subliniat că, deşi pachetul a fost agreat, condiţionarea acestuia de alte măsuri reprezintă „prea mult” şi transmite imaginea unui partid neserios, subliniază Agerpres. În opinia sa, adevărata problemă este întârzierea adoptării legii bugetului de stat, care riscă să lase primăriile fără resurse suficiente pentru funcţionarea aparatului administrativ, potrivit sursei menţionate anterior.

Senatorul Ştefan Pălărie a subliniat că USR susţine „foarte multe dintre măsurile de relansare economică”, după cum arată sursa.

Pălărie a mai afirmat că USR a fost de acord cu multe dintre măsurile de relansare economică, inclusiv cu mecanismul creditului fiscal, existând doar diferenţe de nuanţă sau de detaliu, relatează Agerpres. El a subliniat că, în lipsa bunei-credinţe şi a asumării rapide a pachetului necesar adoptării bugetului de stat, autorităţile riscă să creeze incertitudine pentru mediul de afaceri şi administraţiile locale, conform sursei. În opinia sa, amânarea bugetului echivalează cu „a te juca cu o canistră într-o benzinărie cu flacără”, a informat Agerpres.

Pălărie a mai declarat că mesajul USR privind reformele este unul care „le dă coşmaruri altor politicieni”, referindu-se la posibilitatea formării unui guvern minoritar, liderul senatorilor USR a apreciat că aceasta ar fi „mai degrabă o reţetă dezastruoasă pentru a nu face nimic”, potrivit Agerpres.

Pălărie a avertizat că orice măsură a unui eventual guvern ar putea fi blocată de o majoritate „zgomotoasă”, ceea ce ar reduce şi mai mult încrederea publică, motiv pentru care consideră că direcţia actuală a României este una bună, chiar dacă există nemulţumiri în interiorul coaliţiei, relatează Agerpres. El a susţinut adoptarea pachetului de relansare economică şi a pus sub semnul întrebării necesitatea acestuia, în condiţiile în care PSD susţine că economia a mers bine în perioadele anterioare de guvernare, apreciind că este vorba de o observaţie critică, dar justificată, a informat sursa. În opinia sa, guvernarea trebuie să continue responsabil, cu prioritate pentru adoptarea bugetului de stat, urmând ca eventualele discuţii despre măsuri de solidaritate pentru populaţia vulnerabilă să aibă loc ulterior, subliniază Agerpres.

PSD a decis duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică, alături de un pachet de solidaritate care include măsuri de protecţie pentru pensionari şi alte categorii vulnerabile, în contextul presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii, a relatat sursa.

