Paramount Skydance dă în judecată Warner Bros. Discovery în contextul ofertei ostile de preluare

Paramount Skydance a intentat un proces împotriva Warner Bros. Discovery şi a directorului general David Zaslav, într-o nouă etapă a tentativei ostile de preluare a grupului media, informează news.ro.

Decizia a fost anunţată într-o scrisoare adresată luni acţionarilor WBD de către CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison.

Acţiunea în justiţie, depusă la o instanţă din Delaware, solicită ca Warner Bros. Discovery să fie obligată să furnizeze informaţii detaliate despre procesul de vânzare şi despre tranzacţia aflată în curs cu Netflix.

În scrisoarea sa, Ellison susţine că WBD nu a oferit explicaţii privind modul de evaluare a participaţiei Discovery Global, valoarea totală a tranzacţiei cu Netflix, mecanismul de reducere a preţului prin preluarea datoriei sau baza ajustării de risc aplicate ofertei Paramount, în valoare de 30 de dolari pe acţiune, integral în numerar.

”Am depus acest proces pentru ca instanţa să oblige WBD să ofere acţionarilor informaţiile necesare pentru a lua o decizie informată privind acceptarea sau respingerea ofertei noastre”, a precizat Ellison.

Totodată, Paramount a anunţat intenţia de a propune o listă de directori pentru consiliul de administraţie al Warner Bros. Discovery la adunarea generală anuală din 2026, deschizând calea unui conflict de tip proxy fight.

Escaladarea vine la câteva zile după ce consiliul WBD a recomandat din nou acţionarilor să respingă oferta revizuită a Paramount, formulată la finalul lunii decembrie. Warner Bros. Discovery a reiterat că acordul cu Netflix este superior, susţinând că oferta Paramount implică riscuri legate de sprijinul financiar oferit de tatăl lui David Ellison, miliardarul Larry Ellison.

Luna trecută, Warner Bros. Discovery a convenit vânzarea diviziei de streaming şi studiouri către Netflix pentru 72 de miliarde de dolari. Tranzacţia presupune separarea portofoliului de canale TV prin cablu, cunoscut sub numele Discovery Global, într-o entitate listată separat.

După anunţarea acordului cu Netflix, Paramount a făcut publică oferta sa ostilă, de 30 de dolari pe acţiune, pentru toate activele Warner Bros. Discovery. Deşi Paramount a modificat ulterior termenii pentru a oferi garanţii suplimentare privind stabilitatea trustului familiei Ellison, compania nu a majorat valoarea ofertei.

Interesul Paramount pentru Warner Bros. Discovery a apărut în toamna trecută, când au fost transmise trei oferte nesolicitate, toate respinse. Ulterior, WBD a iniţiat un proces formal de vânzare pentru o parte sau pentru totalitatea activelor, în paralel cu planul de divizare a grupului în două companii listate separat: Warner Bros., care va include HBO Max şi studiourile de film, şi Discovery Global, care va reuni reţelele TV precum TNT şi CNN.