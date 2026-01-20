Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial între UE şi SUA

Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit AFP.

Conform sursei citate, există un „acord majoritar” ale grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite şi UE, a dat asigurări lidera grupului S&D, Iratxe Garcia Perez.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”, a relatat sursa menţionată. Suprataxa, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie acest an, a informat AFP.