Petrişor Peiu (AUR) susţine că România este în recesiune

Liderul grupului AUR din Senat, Petrişor Peiu, avertizează că România a intrat în recesiune, invocând creşterea ratei şomajului, prăbuşirea sectorului serviciilor şi inflaţia cauzată de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, conform News.ro.

Liderul AUR, Petrişor Peiu, atrage atenţia asupra noilor semne de recesiune în România la finalul anului 2025. Rata şomajului a atins 6% - 494.000 de persoane se află oficial în şomaj - depăşind pentru prima dată după mulţi ani media UE de 5,9%, potrivit sursei menţionate. În perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, numărul şomerilor a crescut cu 31.000, a relatat sursa. România s-a decuplat complet de celelalte state din regiune: Ungaria înregistrează 4,5%, Polonia 3,2%, Bulgaria 3,3%, Cehia 3,1%, Slovacia 5,8%, iar Croaţia 4,5%, subliniază Peiu, arată News.ro.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că, pentru prima dată după criza din 2008-2013, România înregistrează o rată a şomajului mai mare decât Italia, care se situează la 5,6%, informează sursa.

Senatorul AUR, Petrişor Peiu, subliniază că, în primele 11 luni ale anului 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de aceeaşi perioadă din 2024, cu 2,3% ca serie brută şi cu 2,6% ajustat pentru numărul de zile lucrătoare şi sezonalitate, conform News.ro.

Petrişor Peiu mai arată că cea mai mare scădere a cifrei de afaceri s-a înregistrat după luna august, odată cu creşterea cotelor TVA: august 2025 faţă de august 2024 - minus 9%, septembrie 2025 faţă de septembrie 2024 - minus 4,3%, octombrie 2025 faţă de octombrie 2024 - minus 7%, iar noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024 - minus 6,65%, relatează sursa menţionată.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a mai declarat că cele mai afectate sectoare de scăderea abruptă din servicii sunt agenţiile turistice (-13,8%), restaurantele (-5,3%) şi domeniul coafură şi înfrumuseţare (-7,6%), cifrele fiind corelate cu o inflaţie de 9-10%, potrivit News.ro.