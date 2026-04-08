Politico: Ungaria si Rusia au semnat un acord pentru consolidarea relaţiilor

Apar tot mai multe indicaţii că Viktor Orban împinge Ungaria spre est şi încearcă să o lege mai strâns, economic şi politic, de Rusia, iar această temă a devenit una dintre principalele arme de campanie ale rivalului său Peter Magyar înaintea alegerilor de duminică, scrie Politico.

Guvernul ungar a semnat cu Rusia un acord pentru extinderea relaţiilor economice, comerciale, energetice şi culturale, potrivit unor documente ale guvernului rus obţinute de Politico, care arată cât de apropiate vor să devină Budapesta şi Moscova.

Documentele arată că ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, şi ministrul rus al Sănătăţii, Mihail Muraşko, au semnat un plan în 12 puncte după discuţiile purtate la Moscova, în decembrie 2025. Textul, care nu a fost făcut public până acum, conturează cooperarea dintre cele două state în domenii precum combustibilul nuclear, educaţia şi sportul, relatează Politico.

În timp ce Orban îşi afişează legăturile strânse cu Kremlinul, rivalul său electoral Peter Magyar susţine că aceasta este vulnerabilitatea majoră a premierului ungar şi acuză guvernul de „trădare, pur şi simplu” din cauza relaţiei sale cu Moscova, notează Politico.

Întâlnirea din decembrie de la Moscova a avut loc în cadrul celei de-a 16-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică (IGC), organism lansat în 2005. Comisia s-a reunit aproape anual, cu o pauză între noiembrie 2021 şi septembrie 2024, după declanşarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, mai arată Politico.

Rusia şi Ungaria „au abordat problemele actuale ale comerţului bilateral şi cooperării economice, activităţile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcţii şi alte domenii de interes reciproc, precum şi în sfera culturală şi umanitară” la reuniunea din 9 decembrie 2025, potrivit unuia dintre documentele analizate de Politico. Cele două părţi au subliniat şi importanţa „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două ţări în domenii de interes comun”.

Întrebat despre conţinutul documentelor şi implicaţiile lor politice, Peter Szijjarto a răspuns că, în ceea ce priveşte „cooperarea bilaterală a Ungariei, aceasta este ghidată de interesul naţional, nu de vreo presiune de a se conforma presei liberale dominante, extrem de părtinitoare. Continuaţi cu munca subiectivă!”, relatează Politico.

Ministerul rus de Externe nu a răspuns unei solicitări de comentarii, notează Politico.

Publicaţia americană precizează că nu a putut verifica independent documentele cu ajutorul unor experţi familiarizaţi cu metodele de lucru ale Moscovei, însă acestea includ instrucţiuni adresate departamentelor guvernului rus pentru punerea în aplicare a noilor angajamente.

Printre punctele convenite se află angajamentul de a „inversa tendinţa negativă a comerţului bilateral”, afectat de sancţiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acordul deschide şi calea pentru noi proiecte ruseşti în Ungaria în domeniul energiei electrice şi al hidrogenului şi pentru o cooperare mai strânsă în sectorul petrolului, gazelor şi combustibilului nuclear, potrivit Politico.

Budapesta a acceptat să analizeze şi consolidarea învăţământului în limba rusă, inclusiv prin aducerea de profesori din Rusia, prin extinderea recunoaşterii reciproce a calificărilor şi prin programe de schimb pentru studenţii absolvenţi, mai arată Politico.

Acordul susţine continuarea programelor de schimb în domenii diverse, de la sport la artele circului, precum şi un plan de acţiune pentru 2026-2027 privind colaborarea sportivă. Politico aminteşte că Moscova a fost acuzată în mod repetat că foloseşte evenimentele culturale pentru a-şi promova naraţiunile despre războiul din Ucraina şi pentru a conferi legitimitate regimului rus.

Într-unul dintre documente se precizează totuşi că relaţiile mai strânse cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligaţiile Ungariei care decurg din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”, notează Politico.

Viktor Orban s-a opus constant în ultimii ani înăspririi sancţiunilor europene împotriva Rusiei şi sprijinului material pentru Ucraina, iar Bloomberg a relatat marţi că premierul ungar i-ar fi spus lui Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică din octombrie 2025, că îl va ajuta „în orice mod posibil” şi că Ungaria va fi „şoricelul” care serveşte „leul” de la Moscova.

Politico subliniază că Orban intră în alegerile parlamentare de duminică în cea mai dificilă confruntare electorală din ultimii 16 ani, partidul său Fidesz fiind dat în urma formaţiunii de centru-dreapta Tisza în mai multe sondaje.

Premierul ungar a încercat să transforme relaţia sa apropiată cu Moscova într-un argument electoral, acuzându-l pe Peter Magyar că ar vrea să târască Ungaria în războiul din Ucraina şi să pună în pericol accesul ţării la combustibilii fosili ruşi, relatează Politico.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de scurgeri strategice de informaţii, supraveghere cibernetică, acuzaţii de spionaj şi dispute diplomatice, mai notează Politico.