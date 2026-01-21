Premierul canadian Mark Carney avertizează la Davosː Vechea ordine mondială nu se mai întoarce

Premierul Mark Carney afirmă că statul canadian „se opune ferm” impunerii de tarife vamale ţărilor care se opun anexării Groenlandei de către SUA şi că angajamentul Canadei faţă de principiul apărării colective al alianţei militare NATO - articolul 5 - este „de neclintit”, transmite Digi24.

Carney a îndemnat „puterile medii" să se unească şi să „trăiască în adevăr".

„În ceea ce priveşte suveranitatea arctică, suntem ferm alături de Groenlanda şi Danemarca şi susţinem pe deplin dreptul lor unic de a decide viitorul Groenlandei. Angajamentul nostru faţă de articolul 5 al NATO este de neclintit", a declarat el într-un discurs important de politică externă la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia.

Ordinea internaţională bazată pe reguli, de care ţări precum Canada au depins pentru securitatea şi prosperitatea lor de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, se diminuează.

„În fiecare zi ni se reaminteşte că trăim într-o eră a rivalităţii marilor puteri. Că ordinea bazată pe reguli se pierde. Că cei puternici fac ce pot, iar cei slabi suferă ce trebuie", afirmă Carney.

Carney a subliniat că, timp de decenii, Canada a prosperat sub această ordine internaţională bazată pe reguli, chiar dacă „ştia că povestea ordinii internaţionale bazate pe reguli era parţial falsă".

„Această ficţiune a fost utilă, iar hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice", a adăugat el.

Carney a explicat că Canada a beneficiat de sistemul de hegemonie americană globală şi, prin urmare, „a evitat să semnaleze discrepanţele dintre retorică şi realitate". „Această înţelegere nu mai funcţionează", a spus el.

„Voi spune direct: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii", afirmă Carney.

Marile puteri „au folosit integrarea economică ca armă", adăugând că Canada nu poate crede în „minciuna" beneficiului reciproc „când integrarea devine sursa subordonării".

„Canada a fost printre primele care au auzit semnalul de alarmă, ceea ce ne-a determinat să ne schimbăm fundamental poziţia strategică. Canadienii ştiu că vechea noastră presupunere confortabilă, potrivit căreia geografia şi apartenenţa la alianţe ne conferă automat prosperitate şi securitate, nu mai este valabilă", a declarat Carney.

„Asta înseamnă să recunoaştem realitatea. Nu mai invocaţi «ordinea internaţională bazată pe reguli» ca şi cum ar funcţiona în continuare aşa cum se promovează. Numiţi-o aşa cum este - un sistem de intensificare a rivalităţii marilor puteri, în care cele mai puternice îşi urmăresc interesele folosind integrarea economică ca mijloc de coerciţie", a spus el.

El a îndemnat puterile medii să negocieze colectiv cu hegemonii. „Când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din poziţie de slăbiciune", afirmă Carney.

Carney, fost şef al Băncii Angliei şi al Băncii Canadei, care a încheiat săptămâna trecută un acord cu China, a declarat că este important ca Canada să aibă o „reţea de conexiuni".

„Există limite foarte clare în această relaţie", a spus Carney despre acordul Canadei cu China.

„Dar în cadrul acestor limite clare există oportunităţi enorme în domeniul energiei, atât curate, cât şi convenţionale... în agricultură, în serviciile financiare, toate fiind reciproc avantajoase", a adăugat el.