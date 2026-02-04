Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele FIFA cere ridicarea interdicţiei Rusiei din fotbalul internaţional

Octavian Dan
Ziarul BURSA #Sport / 4 februarie

Sursa foto: facebook / Gianni Infantino

Sursa foto: facebook / Gianni Infantino

English Version

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reaprins una dintre cele mai sensibile controverse din sportul mondial, declarând că forul internaţional al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la competiţiile internaţionale. Afirmaţiile, făcute într-un interviu acordat Sky News şi relatate de publicaţia Politico, vin pe fondul tensiunilor geopolitice persistente generate de războiul din Ucraina şi al apropierii tot mai vizibile dintre conducerea FIFA şi administraţia americană.

Rusia a fost suspendată de FIFA în iarna anului 2022, imediat după declanşarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei. Măsura a vizat toate echipele naţionale şi cluburile ruseşti, fiind una dintre cele mai dure sancţiuni sportive aplicate unui stat în context geopolitic.

Deşi interdicţia a rămas în vigoare pentru echipele de seniori, unele formaţii de tineret au fost autorizate să revină treptat în competiţiile internaţionale începând cu anul 2023, decizie care a stârnit deja critici din partea unor federaţii şi organizaţii civice.

„Sunt împotriva interdicţiilor şi boicoturilor”

În interviul acordat Sky News, Gianni Infantino a fost explicit în privinţa poziţiei sale:

„Trebuie să o facem. Sunt împotriva interdicţiilor, sunt şi împotriva boicoturilor. Ele nu fac decât să creeze mai multă ură”, a declarat preşedintele FIFA. Infantino a susţinut că revenirea Rusiei în competiţiile internaţionale ar transmite un mesaj pozitiv, în special pentru copiii şi tinerii sportivi. „Ar fi un semn bun ca fete şi băieţi din Rusia să poată juca fotbal în toată Europa”, a adăugat el. Declaraţiile sugerează o abordare care separă sportul de deciziile politice, o linie de argumentaţie frecvent invocată, dar intens contestată în contextul actualului conflict.

Relaţia strânsă cu administraţia Trump

Poziţia lui Infantino este analizată şi prin prisma relaţiilor sale apropiate cu preşedintele american Donald Trump. În decembrie, şeful FIFA i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, o distincţie nou creată, considerată de numeroşi observatori drept una simbolică, în contextul în care liderul american nu a obţinut Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda campaniilor publice intense în acest sens. În plus, FIFA a deschis în iulie un birou oficial în Trump Tower din New York, iar Ivanka Trump, fiica preşedintelui SUA, a fost numită în consiliul de administraţie al unui proiect caritabil educaţional finanţat parţial din vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Pe de altă parte, anul trecut, Donald Trump a avansat idea ”pacifistă”de a invita Rusia la Cupa Mondială, dar a fost avertizat că sistemul e pe bază de calificare nu de prietenie.

Cupă Mondială sub semnul controversei

Statele Unite vor găzdui Cupa Mondială din această vară, alături de Mexic şi Canada. Evenimentul a fost deja umbrit de apeluri la boicot venite din partea unor cercuri politice şi sociale, care critică politica externă a administraţiei Trump. În acest context, o eventuală ridicare a interdicţiei Rusiei ar putea amplifica tensiunile şi ar pune FIFA într-o poziţie delicată, între presiunile diplomatice, interesele comerciale şi valorile declarate ale sportului.

Un precedent cu ecouri globale

Rusia a găzduit Cupa Mondială din 2018, un turneu considerat, la vremea respectivă, un succes organizatoric. Revenirea sa în fotbalul internaţional ar crea un precedent major şi ar putea redesena modul în care sportul global reacţionează la conflictele armate şi la încălcările dreptului internaţional. Deocamdată, declaraţiile lui Gianni Infantino nu s-au concretizat într-o decizie oficială, însă ele indică o schimbare de ton la vârful FIFA, cu potenţial de a genera reacţii puternice atât din partea comunităţii sportive, cât şi a actorilor politici internaţionali.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Nu am vazut pana
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 00:25)

    acum până în era trump atâta lolacomie. doar bani asta au în căpățînă toți din gasca omului ros.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb