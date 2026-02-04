Preşedintele FIFA cere ridicarea interdicţiei Rusiei din fotbalul internaţional

English Version

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reaprins una dintre cele mai sensibile controverse din sportul mondial, declarând că forul internaţional al fotbalului ar trebui să ridice interdicţia impusă Rusiei de a participa la competiţiile internaţionale. Afirmaţiile, făcute într-un interviu acordat Sky News şi relatate de publicaţia Politico, vin pe fondul tensiunilor geopolitice persistente generate de războiul din Ucraina şi al apropierii tot mai vizibile dintre conducerea FIFA şi administraţia americană.

Rusia a fost suspendată de FIFA în iarna anului 2022, imediat după declanşarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei. Măsura a vizat toate echipele naţionale şi cluburile ruseşti, fiind una dintre cele mai dure sancţiuni sportive aplicate unui stat în context geopolitic.

Deşi interdicţia a rămas în vigoare pentru echipele de seniori, unele formaţii de tineret au fost autorizate să revină treptat în competiţiile internaţionale începând cu anul 2023, decizie care a stârnit deja critici din partea unor federaţii şi organizaţii civice.

• „Sunt împotriva interdicţiilor şi boicoturilor”

În interviul acordat Sky News, Gianni Infantino a fost explicit în privinţa poziţiei sale:

„Trebuie să o facem. Sunt împotriva interdicţiilor, sunt şi împotriva boicoturilor. Ele nu fac decât să creeze mai multă ură”, a declarat preşedintele FIFA. Infantino a susţinut că revenirea Rusiei în competiţiile internaţionale ar transmite un mesaj pozitiv, în special pentru copiii şi tinerii sportivi. „Ar fi un semn bun ca fete şi băieţi din Rusia să poată juca fotbal în toată Europa”, a adăugat el. Declaraţiile sugerează o abordare care separă sportul de deciziile politice, o linie de argumentaţie frecvent invocată, dar intens contestată în contextul actualului conflict.

• Relaţia strânsă cu administraţia Trump

Poziţia lui Infantino este analizată şi prin prisma relaţiilor sale apropiate cu preşedintele american Donald Trump. În decembrie, şeful FIFA i-a acordat lui Trump Premiul FIFA pentru Pace, o distincţie nou creată, considerată de numeroşi observatori drept una simbolică, în contextul în care liderul american nu a obţinut Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda campaniilor publice intense în acest sens. În plus, FIFA a deschis în iulie un birou oficial în Trump Tower din New York, iar Ivanka Trump, fiica preşedintelui SUA, a fost numită în consiliul de administraţie al unui proiect caritabil educaţional finanţat parţial din vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Pe de altă parte, anul trecut, Donald Trump a avansat idea ”pacifistă”de a invita Rusia la Cupa Mondială, dar a fost avertizat că sistemul e pe bază de calificare nu de prietenie.

• Cupă Mondială sub semnul controversei

Statele Unite vor găzdui Cupa Mondială din această vară, alături de Mexic şi Canada. Evenimentul a fost deja umbrit de apeluri la boicot venite din partea unor cercuri politice şi sociale, care critică politica externă a administraţiei Trump. În acest context, o eventuală ridicare a interdicţiei Rusiei ar putea amplifica tensiunile şi ar pune FIFA într-o poziţie delicată, între presiunile diplomatice, interesele comerciale şi valorile declarate ale sportului.

• Un precedent cu ecouri globale

Rusia a găzduit Cupa Mondială din 2018, un turneu considerat, la vremea respectivă, un succes organizatoric. Revenirea sa în fotbalul internaţional ar crea un precedent major şi ar putea redesena modul în care sportul global reacţionează la conflictele armate şi la încălcările dreptului internaţional. Deocamdată, declaraţiile lui Gianni Infantino nu s-au concretizat într-o decizie oficială, însă ele indică o schimbare de ton la vârful FIFA, cu potenţial de a genera reacţii puternice atât din partea comunităţii sportive, cât şi a actorilor politici internaţionali.