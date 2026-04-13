Preţurile petrolului au depăşit 100 de dolari pe baril după anunţul blocadei porturilor iraniene

Preţurile petrolului au crescut cu 8% şi au depăşit 100 de dolari pe baril luni, la doar câteva ore după ce Statele Unite au anunţat o blocadă a porturilor iraniene, în timp ce pieţele bursiere asiatice au fost din nou supuse presiunilor, informează news.ro.

Mai exact, după ce a scăzut la aproximativ 97 de dolari la sfârşitul săptămânii trecute, ţiţeiul West Texas Intermediate (WTI) pentru livrare în mai şi-a revenit cu 8,44%, ajungând la 104,72 dolari în jurul orei 5:30 GMT.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului pentru livrare în iunie, referinţa globală, se tranzacţiona la 102,16 dolari, în creştere cu 7,31%, după ce a câştigat, de asemenea, peste 8%.

Armata americană va începe o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), a anunţat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), în absenţa unui acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Iranul susţine însă că a fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite la Islamabad.