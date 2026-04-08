Primele nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz după anunţarea armistiţiului

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 15:08

Două nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a acceptat să redeschidă această cale navigabilă strategică, ca parte a unui acord de încetare a focului cu Statele Unite, arată datele publicate miercuri pe site-ul de urmărire a traficului maritim MarineTraffic, informează Agerpres.

'Vrachierul NJ Earth, deţinut de un armator grec, a tranzitat strâmtoarea la ora 08:44 UTC, în timp ce Daytona Beach, care arbora pavilion liberian, a făcut traversarea mai devreme, la ora 06:59 UTC, la scurt timp după ce a părăsit portul Bandar Abbas', în Iran, potrivit contului X al MarineTraffic.

În noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui încetări a focului timp de două săptămâni. În această perioadă, traversările prin Strâmtoarea Ormuz vor fi efectuate 'în coordonare cu forţele armate iraniene', a scris ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X.

'Tranzitul Strâmtorii Ormuz de către nava NJ Earth ar putea fi un prim semn de reluare a traficului, dar este încă prea devreme pentru a spune dacă este vorba de o redeschidere mai amplă legată de armistiţiu sau de o autorizaţie prealabilă', a declarat pentru AFP Ana Subasic, analist la Kpler, proprietarul MarineTraffic.

Nava NJ Earth şi-a ţinut transponderul activat în timp ce urma o rută din apropierea insulei Larak, supranumită 'cabina de taxare a Teheranului' de către publicaţia maritimă Lloyd's List. AFP nu a putut confirma imediat destinaţia acesteia.

'Chiar dacă ne aşteptăm la mai multe traversări în zilele următoare, această primă traversare trebuie interpretată cu prudenţă', a subliniat analistul.

Potrivit Lloyd's List, peste 800 de nave sunt în prezent imobilizate în Golful Persic, dar armatorii şi navlositorii au indicat miercuri dimineaţă că se desfăşoară pregătiri pentru a-şi repune navele în mişcare.

Accesul prin Strâmtoarea Ormuz a fost sever restricţionat de Republica Islamică atunci când Statele Unite şi Israelul au început bombardarea ţării pe 28 februarie. În perioada 1 martie - 7 aprilie, au fost înregistrate 307 treceri de nave de marfă, conform datelor Kpler, o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.

În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume trec prin această strâmtoare care leagă apele Golfului de principalele rute maritime internaţionale.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 17:15)

    Traficul a fost deja suspendat. Cineva baga bete in roate. Nu se stie cine.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Harta noii economii fragmentate

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

