Profitul Bosch, afectat de sporirea concurenţei şi costurile legate de disponibilizări

Furnizorul de componente auto Bosch a raportat un declin de 45% al profitului operaţional, în cursul anului trecut, transmite DPA.

DPA precizează că datele preliminare arată că profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) s-a situat în 2025 la 1,7 miliarde de euro (2,02 miliarde de dolari), fiind cel mai redus nivel al profitului din ultimii patru ani, performanţa companiei fiind afectată de costurile de miliarde de euro cu concedierea a mii de angajaţi.

DPA notează că veniturile Bosch au crescut uşor în 2025, comparativ cu 2024, până la 91 miliarde de euro. Directorul general al companiei, Stefan Hartung, a declarat pentru DPA că firma nu şi-a îndeplinit obiectivele: „Realitatea economică este de asemenea reflectată în rezultatele noastre. 2025 a fost un an dificil, şi uneori dureros, pentru Bosch”.

Conform DPA, Bosch, cel mai mare furnizor mondial de componente auto, se confruntă de câţiva ani cu incertitudinile geopolitice şi sporirea concurenţei, iar în 2025 aceste probleme au fost exacerbate de efectele taxelor vamale americane. Industria auto, pentru care Bosch livrează componente, s-a confruntat, de asemenea, cu dificultăţi, fiind afectată de criza provocată de perturbarea aprovizionării cu semiconductori de la Nexperia, potrivit DPA.

DPA citează afirmaţiile lui Hartung privind intensificarea concurenţei din partea furnizorilor din China: „În unele domenii, Bosch nu mai este competitiv şi trebuie să reducem din costuri. Lucrăm din greu la costurile materiale şi de aprovizionare, folosim AI intensiv pentru a ne spori productivitatea şi analizăm cu atenţie fiecare investiţie”.

Potrivit DPA, pentru a asigura competitivitatea pe termen lung, Bosch trebuie să-şi eficientizeze semnificativ activitatea, ceea ce va necesita concedieri. Reprezentanţii companiei au anunţat în septembrie 2025 că firma va renunţa la încă 13.000 de angajaţi, pe lângă programele aflate deja în derulare. Deşi concedierile ar urma să reducă costurile pe termen lung, acestea afectează în prezent profiturile, transmite DPA.

Directorul financiar Markus Forschner a declarat pentru DPA că „costurile unor soluţii acceptabile din punct de vedere social afectează semnificativ rezultatele noastre”. DPA mai precizează că, în 2025, Bosch a pus deoparte aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru compensaţiile de concediere şi alte costuri legate de disponibilizări, iar profitul a fost afectat şi de majorarea taxelor vamale.

La finalul anului 2025, conform DPA, compania avea aproximativ 412.400 de angajaţi la nivel mondial, cu 5.400 mai puţini decât în 2024. Markus Forschner a afirmat pentru DPA că „presiunile legate de preţuri şi de concurenţă vor spori probabil din nou, şi vom vedea pentru prima dată impactul deplin al taxelor vamale mai ridicate”, adăugând că se aşteaptă la progrese semnificative în implementarea măsurilor de reducere a costurilor şi, ca rezultat, la îmbunătăţirea veniturilor.