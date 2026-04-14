RBC: Serghei Lavrov s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi la Beijing

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu omologul său chinez, Wang Yi, în cadrul unei vizite oficiale de două zile la Beijing, transmite publicaţia RBC. Discuţiile au loc la reşedinţa de stat „Diaoyutai”, potrivit aceleiaşi surse.

Ministerul rus de Externe a anunţat că cei doi oficiali vizează agenda bilaterală, cooperarea în formate internaţionale şi, de asemenea, un schimb detaliat de opinii asupra unor „teme sensibile”, inclusiv situaţia din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, notează RBC.

Publicaţia aminteşte că, în weekend, la Islamabad, au avut loc primele negocieri directe între Iran şi Statele Unite după anunţarea armistiţiului. Discuţiile au durat peste 20 de ore, însă nu s-au încheiat cu un acord, iar ulterior preşedintele Statele Unite, Donald Trump, a anunţat blocada Strâmtorii Ormuz, potrivit RBC.

Cu toate acestea, conform Axios, mediatorii încearcă să organizeze o nouă rundă de negocieri înainte de expirarea armistiţiului de două săptămâni, programată pentru 21 aprilie. În procesul de mediere sunt implicate, pe lângă Pakistan, şi Egipt şi Turcia, notează aceeaşi sursă.

De asemenea, The New York Times precizează că acceptarea armistiţiului de către Iran ar fi fost influenţată de intervenţia Chinei „în ultimul moment”. La finalul lunii martie, China şi Pakistan au propus o iniţiativă de pace care prevedea încetarea imediată a focului, reluarea negocierilor, restabilirea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz şi acordarea de ajutor umanitar, conform sursei citate.

Potrivit RBC, aproximativ 45-50% din importurile de petrol ale Chinei tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Totodată, publicaţia CNN a relatat că serviciile de informaţii americane deţin informaţii potrivit cărora Beijingul ar putea furniza Iranului, în perioada următoare, sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv sisteme portabile. Autorităţile chineze au respins aceste informaţii, conform aceleiaşi surse.