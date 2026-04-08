Restructurarea administraţiei locale din Galaţi: economii bugetare de peste 20 milioane lei anual

Administraţia publică locală din Galaţi intră, în 2026, într-un amplu proces de restructurare instituţională şi de personal, cu un impact financiar estimat la peste 20 milioane de lei anual. Măsurile vizează atât reducerea numărului de posturi, cât şi reorganizarea unor servicii cu profil comercial, în vederea eficientizării cheltuielilor şi a creşterii performanţei administrative.

• Comasarea Geotopocad Expert cu Calorgal

Unul dintre cele mai importante puncte ale reformei este transferul Serviciului Public Geotopocad Expert către societatea Calorgal SA. Activitatea Geotopocad, caracterizată prin servicii de natură comercială (cadastru, topografie, evaluări), funcţionează deja pe bază de tarife şi TVA, ceea ce o face compatibilă cu structura unei companii municipale.

După restructurare, Calorgal ar urma să ajungă la un maxim de 188 de posturi, prin integrarea a până la 43 de angajaţi de la Geotopocad. În paralel, sunt reduse şi funcţii de conducere, semnalând o tentativă de simplificare a ierarhiei.

Economia estimată în urma acestei comasări este relativ modestă - aproximativ 1,1 milioane lei anual - însă miza principală este eficientizarea activităţilor comerciale şi eliminarea suprapunerilor administrative.

Totuşi, există riscuri legate de integrarea operaţională: Calorgal, o companie cu profil energetic, va trebui să gestioneze şi activităţi tehnice distincte, ceea ce poate genera dificultăţi manageriale dacă nu este însoţită de o strategie clară de organizare internă.

• Reduceri masive în aparatul Primăriei

Cea mai consistentă ajustare are loc la nivelul aparatului de specialitate al Primăriei Galaţi. Dintr-un total de 607 posturi aprobate, 134 sunt eliminate, ceea ce reduce structura la 411 posturi.

Important de menţionat este că majoritatea posturilor desfiinţate (126) sunt vacante, pe fondul pensionărilor şi al plecărilor din sistem înregistrate în 2025. Astfel, impactul social direct este limitat, iar restructurarea apare mai degrabă ca o ajustare „naturală” a organigramei la realitatea resurselor umane existente.

Reducerea funcţiilor de conducere (de la 51 la 41) indică o tendinţă de aplatizare a structurii ierarhice, cu potenţial de accelerare a procesului decizional.

Economia bugetară estimată: 13,2 milioane lei anual - cea mai mare contribuţie la totalul economiilor.

• Poliţia Locală şi CSM: optimizare pe fondul posturilor vacante

Poliţia Locală pierde 49 de posturi, ajungând la un maxim de 251. Şi aici, o parte importantă a reducerilor vizează posturi vacante (29), dar există şi 20 de posturi ocupate afectate, ceea ce poate avea impact asupra capacităţii operaţionale.

Economia anuală estimată este de 5,4 milioane lei, însă rămâne de urmărit dacă reducerea personalului nu va afecta serviciile de ordine publică.

Clubul Sportiv Municipal (CSM) trece printr-o ajustare mai modestă, de 20 de posturi, aproape integral din zona poziţiilor neocupate. Impactul financiar este de 1,5 milioane lei anual.

• Direcţia de Asistenţă Socială: excepţia de la regula austerităţii

În contrast cu restul instituţiilor, Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) îşi extinde schema de personal, preluând 8 posturi ocupate pentru integrarea activităţilor de autoritate tutelară. Această măsură generează un cost suplimentar de 0,95 milioane lei anual, dar reflectă o prioritizare a serviciilor sociale într-un context administrativ marcat de reduceri.

• Bilanţ: economii semnificative, dar dependenţă de implementare

Per ansamblu, restructurarea vizează reducerea a 200 de posturi, inclusiv 16 funcţii de conducere, cu un impact financiar total estimat la 20,25 milioane lei anual.

Din punct de vedere bugetar, măsurile sunt consistente şi aliniate cu tendinţele naţionale de reducere a cheltuielilor administrative. De asemenea, faptul că majoritatea posturilor eliminate sunt vacante limitează costurile sociale şi rezistenţa internă la schimbare.

Cu toate acestea, succesul reformei va depinde de capacitatea de integrare a serviciilor comasate (în special la Calorgal); menţinerea calităţii serviciilor publice în condiţiile reducerii de personal şi eficienţa noilor structuri manageriale, mai suple, dar şi mai solicitate.

În lipsa unei implementări riguroase, economiile bugetare ar putea fi contrabalansate de disfuncţionalităţi administrative sau de scăderea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.