Reuters: Armata israeliană le recomandă cetăţenilor din Iran să evite utilizarea trenurilor

Armata israeliană le-a recomandat marţi cetăţenilor din Iran să nu utilizeze trenurile şi să nu se apropie de liniile de cale ferată, relatează Reuters.

„Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm ca, începând de acum şi până la ora 21:00, ora Iranului, să vă abţineţi de la utilizarea şi călătoria cu trenul pe teritoriul Iranului”, a postat armata pe contul său de X în limba persană, potrivit Reuters.

„Prezenţa dumneavoastră în trenuri şi în apropierea liniilor ferate vă pune viaţa în pericol”, avertizează armata israeliană, semn că s-ar putea pregăti de bombardarea liniilor ferate, transmite Reuters.

Israelul, împreună cu SUA, se află în război cu Iranul din 28 februarie, conform Reuters.

La rândul său, Donald Trump a dat Teheranului un ultimatum care expiră miercuri la ora 3:00, ora României, pentru a pune capăt ostilităţilor ameninţând că în caz contrar va declanşa un atac devastator, relatează Reuters.