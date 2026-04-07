Reuters: Irakul ar putea relua exporturile de petrol la nivelul anterior războiului într-o săptămână

Irakul ar putea restabili exporturile de petrol la aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în decurs de o săptămână, dacă războiul cu Iranul se încheie şi traficul prin Strâmtoarea Ormuz este reluat, a declarat directorul companiei de stat Basra Oil Company, citat de Reuters.

Potrivit unei analize Reuters, Irakul a înregistrat cea mai mare scădere a veniturilor din petrol dintre statele producătoare din Golf după închiderea efectivă a strâmtorii, deoarece nu dispune de rute alternative pentru exporturi, potrivit Reuters. Strâmtoarea Ormuz este în mod normal ruta prin care trece aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate, potrivit Reuters.

Directorul Basra Oil Company, Bassem Abdul Karim, a spus că Iranul a oferit până acum doar garanţii verbale privind permisiunea ca petrolierele irakiene să traverseze strâmtoarea, potrivit Reuters.

”Nu am primit niciun document oficial privind autorizarea petrolierelor irakiene să treacă”, a declarat el într-un interviu acordat Reuters, potrivit Reuters.

Abdul Karim a spus că producţia din câmpurile petroliere din sudul Irakului este în prezent de aproximativ 900.000 de barili pe zi, însă dacă războiul se încheie şi este garantată trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz, exporturile ar putea ajunge la 3,4 milioane de barili pe zi într-o săptămână, potrivit Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ”va dezlănţui iadul” asupra Iranului dacă până marţi nu va fi încheiat un acord care să permită reluarea traficului prin strâmtoare, potrivit Reuters.

Producţia de petrol a Irakului a scăzut luna trecută cu aproximativ 80%, la circa 800.000 de barili pe zi, deoarece exporturile au fost blocate, iar depozitele de stocare s-au umplut, potrivit Reuters.

Producţia din câmpul petrolier Rumaila a scăzut la aproximativ 400.000 de barili pe zi, faţă de circa 1,35 milioane înainte de conflict, iar la câmpul Zubair producţia este de aproximativ 300.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Unele câmpuri mai mici sunt operate la nivel redus pentru a menţine producţia de gaze asociate, utilizate în producţia de energie electrică, iar în alte locaţii opririle au fost folosite pentru lucrări de mentenanţă, potrivit Reuters.

Înainte de război, producţia totală de petrol a Irakului era de aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi, nivel care ar permite reluarea exporturilor la 3,4 milioane de barili pe zi chiar şi luând în calcul eventualele pagube provocate de conflict, potrivit Reuters.

Producţia de gaze din câmpurile din Basra a scăzut la aproximativ 700 de milioane de picioare cubice standard pe zi, faţă de circa 1,1 miliarde înainte de război, în principal din cauza reducerii producţiei de petrol, potrivit Reuters.

Pentru a acoperi cererea internă, compania Basra Oil trimite aproximativ 400.000 de barili de ţiţei pe zi către nordul Irakului, dintre care aproximativ 150.000 de barili sunt transportaţi cu camioane, iar circa 250.000 de barili prin conducte interne, pentru a alimenta rafinăriile cu o cerere de aproximativ 500.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Producţia din câmpurile petroliere din nord, din zona Kirkuk, este de aproximativ 380.000 de barili pe zi, potrivit Reuters.

Abdul Karim a spus că atacurile cu drone asupra instalaţiilor petroliere au provocat ”pierderi majore pentru continuitatea producţiei şi operaţiunilor petroliere”, adăugând că au fost vizate atât companii de servicii petroliere irakiene, cât şi străine, potrivit Reuters.

Un atac cu două drone asupra câmpului petrolier Rumaila, sâmbătă, a rănit trei muncitori irakieni, potrivit unor surse din domeniul securităţii şi energiei, citate de Reuters.

Potrivit lui Abdul Karim, atacul a vizat instalaţii utilizate de companiile americane de servicii petroliere Schlumberger şi Baker Hughes şi a provocat un incendiu care a fost ulterior stins, potrivit Reuters. Cele două companii nu au comentat imediat incidentul, potrivit Reuters.