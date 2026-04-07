Reuters: ONU votează o rezoluţie pentru protejarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze marţi o rezoluţie privind protejarea navigaţiei comerciale în Strâmtoarea Ormuz, însă aceasta a fost diluată semnificativ după opoziţia Chinei faţă de autorizarea folosirii forţei, declară diplomaţi, potrivit Reuters.

Preţurile petrolului au crescut puternic de la atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, la sfârşitul lunii februarie, într-un conflict care durează de peste cinci săptămâni şi în urma căruia Teheranul a închis în mare parte strâmtoarea Ormuz, arteră energetică vitală, notează Reuters.

Bahrainul, care deţine în prezent preşedinţia Consiliului de Securitate format din 15 membri, a încercat să obţină adoptarea rezoluţiei prin mai multe variante de text, menite să depăşească opoziţia Chinei, Rusiei şi a altor state, potrivit Reuters.

Cea mai recentă versiune a proiectului, văzută de Reuters, renunţă la orice autorizare explicită a folosirii forţei. În schimb, textul, „încurajează puternic statele interesate de utilizarea rutelor maritime comerciale din Strâmtoarea Ormuz să-şi coordoneze eforturile, de natură defensivă, proporţionale cu circumstanţele, pentru a contribui la asigurarea siguranţei şi securităţii navigaţiei prin Strâmtoarea Hormuz”.

Proiectul mai menţionează că aceste contribuţii ar putea include escortarea navelor comerciale şi susţine eforturile de descurajare a tentativelor de închidere, obstrucţionare sau interferare cu navigaţia internaţională prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.