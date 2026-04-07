Reuters: Preţurile petrolului au crescut uşor

Preţurile petrolului au crescut uşor luni, într-o tranzacţionare volatilă, investitorii aşteptând clarificări privind negocierile indirecte dintre Statele Unite şi Iran, în timp ce persistă temerile legate de pierderile de aprovizionare provocate de perturbările din transportul maritim, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 0,96%, la 110 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) cu 1,32%, la 113 dolari pe baril, potrivit Reuters.

În timpul tranzacţiilor, cotaţiile petrolului trecuseră pe o scădere uşoară, care a fost ulterior inversată, potrivit Reuters.

Mişcările de luni vin după creşteri puternice în sesiunea precedentă de tranzacţionare, când WTI a urcat cu aproximativ 11%, iar Brent cu 8%, cea mai mare creştere absolută a preţurilor din 2020, potrivit Reuters.

Statele Unite şi Iranul au primit, prin intermediari diplomatici, un cadru de plan pentru încetarea ostilităţilor, în cadrul unor eforturi de mediere, însă Teheranul a respins redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, potrivit Reuters. Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ”va dezlănţui iadul” asupra Iranului dacă nu va fi încheiat un acord până la sfârşitul zilei de marţi, potrivit Reuters.

Strâmtoarea Ormuz, prin care sunt transportate cantităţi mari de petrol şi produse petroliere din Irak, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, rămâne în mare parte închisă după atacurile iraniene asupra navelor comerciale declanşate odată cu începutul conflictului, la 28 februarie, potrivit Reuters.

Totuşi, unele nave au reuşit să traverseze strâmtoarea în ultimele zile, inclusiv un petrolier operat de Oman, o navă container franceză şi un transportator de gaze japonez, potrivit Reuters.

Perturbările din Orientul Mijlociu au determinat rafinăriile să caute surse alternative de ţiţei, în special în Statele Unite şi în zona Mării Nordului, iar primele pentru petrolul WTI pe piaţa spot au atins niveluri record, potrivit Reuters.

Între timp, OPEC+ a convenit duminică o creştere modestă a producţiei cu 206.000 de barili pe zi în luna mai, potrivit Reuters. Arabia Saudită a stabilit, de asemenea, un preţ oficial record pentru petrolul Arab Light livrat în Asia, cu o primă de 19,50 dolari pe baril peste media Oman/Dubai, potrivit Reuters.

Pe piaţa globală, aprovizionarea rusă a fost afectată recent de atacuri cu drone ucrainene asupra terminalelor de export din Marea Baltică, deşi terminalul Ust-Luga a reluat încărcările după câteva zile de întreruperi, potrivit Reuters. În acelaşi timp, exporturile din portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră ar urma să crească în aprilie, potrivit Reuters.