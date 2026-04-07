Reuters: Şeful AIE spune că actuala criză energetică este mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc

Actuala criză a petrolului şi gazelor provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”, a declarat Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), într-un interviu acordat ziarului Le Figaro, relatează Reuters.

„Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus Fatih Birol în interviul publicat în cotidianul francez, potrivit Reuters.

Birol a avertizat că statele europene, dar şi Japonia, Australia şi alte economii dezvoltate vor resimţi efectele crizei. Cele mai expuse rămân însă ţările în curs de dezvoltare, care vor suporta preţuri mai mari la petrol şi gaze, scumpiri ale alimentelor şi o accelerare generală a inflaţiei, notează Reuters.

Ţările membre ale AIE au convenit luna trecută să elibereze o parte din rezervele strategice, iar o parte din aceste volume au fost deja puse pe piaţă, în timp ce procesul continuă, a declarat Birol, conform Reuters.

Iranul a blocat aproape complet traficul prin Strâmtoarea Ormuz ca reacţie la atacurile Israelului şi ale Statelor Unite, iar această rută asigură în mod obişnuit transportul a aproximativ 20% din petrolul şi gazele la nivel mondial, relatează Reuters. Blocajul a provocat o creştere bruscă a preţurilor la energie, mai arată sursa citată.