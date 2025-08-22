Reuters: SUA investighează Tesla pentru întârzieri în raportarea accidentelor legate de sistemele de asistenţă la condus

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunţat joi că deschide o investigaţie privind întârzierile cu care Tesla a raportat accidente implicând sisteme avansate de asistenţă la condus sau vehicule cu funcţii de auto-conducere, transmite Reuters, de la care precizăm următoarele.

Autoritatea americană a constatat că numeroase rapoarte privind incidente rutiere au fost trimise de Tesla la câteva luni după producerea lor, deşi legislaţia cere transmiterea acestora în termen de 1-5 zile de la notificare. În aprilie, NHTSA a actualizat şi întărit regulile de raportare.

Tesla a transmis agenţiei că întârzierile au fost cauzate de o problemă în procesul intern de colectare a datelor, problemă care ar fi fost deja remediată. În unele cazuri, compania a trimis rapoartele în loturi mari, iar în altele pe măsură ce informaţiile deveneau disponibile.

NHTSA a precizat că va evalua cauzele întârzierilor, amploarea acestora şi măsurile luate de Tesla pentru a le corecta, precum şi dacă există rapoarte lipsă sau date incomplete.

Agenţia investighează deja 2,4 milioane de vehicule Tesla cu tehnologie ”full self-driving”, după raportarea a patru coliziuni în condiţii de vizibilitate redusă, inclusiv un accident mortal în 2023.

În ianuarie, a fost deschisă o altă anchetă privind 2,6 milioane de vehicule Tesla, după relatări despre accidente legate de funcţia de deplasare la distanţă a maşinilor.

Separat, NHTSA analizează şi serviciul de robotaxiuri lansat de Tesla în Austin, Texas, verificând dacă vehiculele pot fi conduse de la distanţă de către angajaţi ai companiei. Tesla nu a oferit deocamdată un comentariu oficial.