Rezultate aproape finale în Ungaria: TISZA domină votul şi mandatele, iar tabăra lui Orban suferă un recul sever

Rezultatele aproape finale afişate pe site-ul oficial al autorităţilor electorale ungare, vtr.valasztas.hu, conturează o schimbare politică de prim ordin în Ungaria. La un stadiu de procesare de aproximativ 98,94%, formaţiunea TISZA, condusă de Peter Magyar, se află clar pe primul loc atât la votul pe listă, cât şi în distribuţia mandatelor, în timp ce alianţa FIDESZ-KDNP, dominată de premierul Viktor Orban, înregistrează un recul major în raport cu poziţia de forţă pe care a deţinut-o ani la rând în politica ungară.

Potrivit paginii centrale dedicate compoziţiei noii Adunări Naţionale, TISZA figurează cu 138 de mandate din totalul de 199, dintre care 45 obţinute pe listă şi 93 în circumscripţii uninominale. În schimb, alianţa FIDESZ-KDNP apare cu 55 de mandate, dintre care 42 pe listă şi doar 13 în colegiile uninominale. Mi Hazank intră în Parlament cu 6 mandate, toate obţinute pe listă. Chiar şi înaintea validării juridice finale, raportul de forţe afişat de aceste date este suficient de clar pentru a indica o răsturnare de substanţă a echilibrului politic de la Budapesta.

Şi votul pe liste naţionale confirmă aceeaşi direcţie. La un stadiu de procesare de 98,93%, TISZA este creditată cu 3.104.298 de voturi, adică 52,97%, ceea ce îi aduce 45 de mandate de listă. FIDESZ-KDNP are 2.258.920 de voturi, echivalentul a 38,54%, şi 42 de mandate de listă, în timp ce Mi Hazank obţine 341.222 de voturi, respectiv 5,82%, depăşind pragul parlamentar şi intrând în Legislativ cu 6 mandate. Sub pragul de reprezentare rămân DK, cu 67.789 de voturi şi 1,16%, precum şi MKKP, cu 47.769 de voturi şi 0,82%.

Cifrele arată, aşadar, mai mult decât o simplă victorie electorală a TISZA. Ele indică o repoziţionare profundă a sistemului politic ungar. Până acum, forţa lui Viktor Orban şi a FIDESZ nu s-a măsurat doar în scoruri generale, ci şi în capacitatea de a transforma avantajul politic în control instituţional, mai ales prin dominarea colegiilor uninominale. Tocmai de aceea, una dintre cele mai importante concluzii ale scrutinului ţine de raportul din această zonă: 93 de mandate uninominale pentru TISZA, faţă de doar 13 pentru FIDESZ-KDNP. Din punct de vedere politic, aceasta este poate cea mai elocventă expresie a schimbării.

Dacă votul pe listă arată orientarea generală a electoratului, rezultatul din circumscripţiile uninominale arată cât de adânc a pătruns această schimbare în teritoriu. TISZA nu apare, în aceste date, ca beneficiara unui simplu val de nemulţumire difuză, ci ca formaţiunea care a reuşit să convertească sprijinul electoral într-o majoritate parlamentară consistentă. Acest lucru îi conferă lui Peter Magyar nu doar statutul de principal opozant al lui Orban, ci şi profilul unui lider capabil să restructureze efectiv centrul de putere al politicii ungare.

Unul dintre cele mai puternice semnale vine din Budapesta. În capturile din secţiunea dedicată circumscripţiilor uninominale din capitală, toate cele 16 colegii afişate apar câştigate de candidaţi ai TISZA. Printre aceştia se află chiar Peter Magyar, care este indicat drept câştigător în Budapesta, circumscripţia 03, cu 63,00% şi 39.498 de voturi valabile. În restul circumscripţiilor prezentate din capitală, candidaţii TISZA figurează, de asemenea, cu scoruri solide, în multe cazuri de peste 60%. Din punct de vedere politic, acest tablou sugerează nu doar o erodare a susţinerii pentru FIDESZ în mediul urban, ci şi faptul că alternativa reprezentată de Peter Magyar a reuşit să coaguleze un vot disciplinat, coerent şi clar orientat spre alternanţă.

Pentru Viktor Orban, aceste rezultate desenează una dintre cele mai dificile situaţii electorale din ultimii ani. FIDESZ-KDNP rămâne, desigur, o forţă politică importantă, cu peste 2,25 milioane de voturi la scrutinul pe listă şi cu o bază electorală care nu poate fi ignorată. Totuşi, distanţa faţă de TISZA şi, mai ales, pierderea masivă de teren în colegiile uninominale arată o slăbire serioasă a mecanismului de putere construit în jurul actualului premier. Dacă în ciclurile electorale precedente formaţiunea lui Orban reuşea să domine tocmai zonele-cheie ale competiţiei parlamentare, datele actuale sugerează că această superioritate a fost puternic afectată.

În acelaşi timp, un alt element de interes este marginalizarea opoziţiei clasice. Rezultatele pe liste arată că partide care, în alte etape, făceau parte din tabloul opoziţiei parlamentare sau publice rămân la scoruri foarte reduse. În actuala configuraţie, schimbarea de direcţie nu pare să fie produsul unei coaliţii largi a vechii opoziţii, ci rezultatul concentrării votului de alternanţă în jurul unui singur pol: TISZA şi Peter Magyar. Acest lucru este relevant nu doar electoral, ci şi pentru interpretarea mai largă a momentului politic: alegătorii nu au distribuit votul între mai multe vehicule de contestare, ci au împins în faţă o singură forţă, transformând-o în principalul instrument al schimbării.

Şi participarea la vot întăreşte semnificaţia acestui rezultat. Datele afişate în secţiunea referitoare la prezenţă indică un registru electoral de 7.522.951 de alegători în secţiile procesate, dintre care 5.985.063 au votat. Asta corespunde unei prezenţe de 79,56%, în timp ce 1.537.888 de alegători, adică 20,44%, nu s-au prezentat la urne. Este o mobilizare ridicată, care arată că scrutinul a avut o miză puternică şi că rezultatul nu poate fi redus la un accident al absenteismului sau la o redistribuire tehnică a unui electorat restrâns.

Tot din datele oficiale reiese că au fost contabilizate 5.860.807 buletine valabile, faţă de 36.322 de buletine nevalabile, adică 0,62%, iar totalul voturilor valabil exprimate pentru liste de partid este de 5.819.998. Se observă, de asemenea, că listele naţionalităţilor nu au produs mandate în această etapă a rezultatului afişat. Aceste elemente nu schimbă concluzia politică de fond, dar completează tabloul electoral şi îi dau mai multă consistenţă.

Există, totuşi, o precizare importantă, care trebuie menţionată pentru rigoare. Platforma oficială indică explicit faptul că rezultatele afişate nu au încă caracter juridic definitiv. Cu alte cuvinte, cifrele prezentate descriu o imagine aproape finală şi foarte avansată a numărării, dar nu reprezintă încă validarea formală încheiată. Chiar şi aşa, marja dintre TISZA şi FIDESZ-KDNP este suficient de amplă pentru ca direcţia politică a scrutinului să pară deja clar conturată.

În forma în care apar acum pe site-ul autorităţilor electorale, alegerile parlamentare din Ungaria nu descriu doar o înfrângere electorală pentru tabăra lui Viktor Orban, ci şi apariţia unui nou centru de gravitaţie în politica maghiară, construit în jurul lui Peter Magyar. Dacă validarea finală va confirma această distribuţie a voturilor şi mandatelor, scrutinul din 2026 va rămâne ca momentul în care Ungaria a trecut de la dominaţia aproape necontestată a lui Orban la o nouă majoritate politică, formată în jurul promisiunii de alternanţă, reechilibrare şi schimbare de direcţie.