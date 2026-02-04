Rusia afirmă că ia măsuri pentru a-şi proteja interesele în Arctica

Rusia ia măsuri pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, a declarat marţi un oficial rus, Vladislav Maslenikov, într-un interviu acordat RIA Novosti, potrivit Agerpres.

Arctica se transformă într-o regiune de luptă geopolitică, iar tensiunile cresc nu doar între Rusia şi Occident, ci şi în cadrul coaliţiei occidentale, a precizat Maslenikov, director al Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului rus de Externe, relatează Agerpres.

Confruntarea militar-politică în Arctica escaladează din vina ţărilor occidentale, care sporesc amploarea şi intensitatea exerciţiilor militare în regiune şi aplică sancţiuni unilaterale, a adăugat oficialul rus, citat de Agerpres.

Rusia ia măsuri, inclusiv militar-tehnice, pentru a-şi proteja securitatea şi interesele în Arctica, precizând că acestea nu sunt îndreptate împotriva altor state şi respectă pe deplin dreptul internaţional, notează Agerpres.