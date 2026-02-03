Safeway investeşte 5,2 milioane de euro într-un nou centru logistic la Cluj

Grupul Safeway anunţă o investiţie de 5,2 milioane de euro pentru inaugurarea unui nou centru logistic modern în judeţul Cluj, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul dublează capacitatea de stocare a grupului în 2026 şi accelerează dezvoltarea infrastructurii logistice atât la nivel local, cât şi naţional, se arată în comunicat.

Noul centru, construit pe o suprafaţă de aproximativ 5.500 mp, este împărţit în 4.920 mp pentru depozitare şi 580 mp pentru birouri şi spaţii administrative, subliniază sursa menţionată. Facilitatea respectă standardele Clasa A, subliniază comunicatul, cu o înălţime utilă de 11,5 metri, şi este dotată cu 10 rampe de andocare (6 cu burduf) şi 2 zone Drive-In, pentru a optimiza fluxurile logistice şi a reduce timpii de manipulare.

CEO al Grupului Safeway, Ghassan Shakhshir, a declarat: „Această investiţie face parte dintr-o strategie pe termen lung de consolidare şi dezvoltare. Ne concentrăm pe logistică performantă şi digitalizare pentru a susţine creşterea brandurilor noastre şi pentru a dezvolta distribuţia de produse pentru partenerii noştri”, potrivit comunicatului de presă.

În sursa menţionată se adaugă că pe lângă centrul de la Cluj, grupul va continua în 2026 investiţiile în infrastructura logistică, inclusiv prin digitalizarea operaţiunilor şi modernizarea sistemelor WMS. Safeway, fondat în 1992, operează în distribuţie, ambalare şi retail, conform comunicatului.