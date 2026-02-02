Schneider Electric lansează Resource Advisor+: AI pentru decizii rapide în energie şi sustenabilitate

Schneider Electric a anunţat lansarea Resource Advisor+, o platformă de inteligenţă energetică şi sustenabilitate de nouă generaţie, dezvoltată de divizia sa globală de consultanţă, SE Advisory Services, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Noua soluţie utilizează fluxuri de lucru bazate pe inteligenţă artificială pentru a transforma datele despre energie şi sustenabilitate în acţiuni concrete, oferind companiilor o experienţă unificată într-un singur ecosistem inteligent, se arată în comunicat.

Platforma include Sera, un agent AI principal care interpretează nevoile utilizatorilor şi coordonează o echipă de agenţi specializaţi şi valorifică peste două decenii de expertiză Schneider Electric în consultanţă, subliniază comunicatul. Resource Advisor+ promite să accelereze procesul decizional, să optimizeze performanţa energetică şi să sprijine decarbonizarea la nivelul întregii organizaţii, se arată în sursa menţionată.

Comunicatul adaugă că Resource Advisor+ debutează cu două produse noi: Carbon Performance, care permite companiilor să gestioneze şi să reducă emisiile Scope 1, 2 şi 3, şi Supply Chain, care ajută la reducerea emisiilor Scope 3 în lanţurile valorice globale prin implicarea furnizorilor. Alte produse pentru sustenabilitate şi energie vor fi lansate pe parcursul anului, potrivit sursei menţionate.

Vicepreşedinte executiv pentru practica globală de Energie şi Sustenabilitate a serviciilor de consultanţă SE, Steve Wilhite, a declarat: „Resource Advisor+ introduce o modalitate complet nouă prin care companiile îşi pot gestiona performanţa energetică şi de sustenabilitate, automatizând complexitatea şi transformând datele în acţiuni concrete”, conform comunicatului remis redacţiei.

Director de Cercetare pentru Software de Sustenabilitate şi ESG la IDC, Amy Cravens, a apreciat platforma ca o evoluţie semnificativă în managementul sustenabilităţii, se arată în comunicat, şi a subliniat rolul AI în luarea deciziilor mai rapide şi mai sigure, conectând energia, emisiile şi lanţul de aprovizionare la rezultate reale de business.