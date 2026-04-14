Secretarul general al ONU: „Nu există soluţie militară în Orientul Mijlociu, armistiţiul trebuie menţinut”

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis, într-o postare publicată pe platforma X, că nu există o soluţie militară pentru actualul conflict din Orientul Mijlociu şi a cerut reluarea negocierilor.

„După săptămâni de distrugeri şi suferinţă, este clar că nu există o soluţie militară pentru conflictul actual din Orientul Mijlociu”, a declarat acesta pe X, subliniind necesitatea reluării discuţiilor pentru a se ajunge la un acord.

Oficialul ONU a insistat asupra menţinerii armistiţiului, arătând că acesta „trebuie menţinut fără echivoc” şi că „toate încălcările trebuie să înceteze”, conform postării sursă.

În acelaşi timp, Antonio Guterres a făcut apel la toate părţile implicate să respecte libertatea de navigaţie, inclusiv în Strâmtoarea Ormuz, în conformitate cu dreptul internaţional, potrivit mesajului publicat pe X.