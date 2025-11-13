Semnale economice pozitive din Asia, speranţe care se sting rapid în zona euro

"Zona euro continuă să se afunde, fără semne de redresare pentru viitor. Orice licărire temporară de speranţă (cum a fost în primăvara şi vara anului 2025) se stinge rapid". (Sentix)

Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o scădere neaşteptată în luna noiembrie 2025, în condiţiile în care "economia a rămas într-o criză a creşterii", conform ultimului raport de la Sentix GmbH (vezi graficul).

Indicele agregat a scăzut până la -7,4 puncte, de la -5,4 puncte în luna precedentă, pe fondul unei scăderi a indicelui aşteptărilor cu 2,5 puncte, până la 3,3 puncte, şi a indicelui condiţiilor curente cu 1,5 puncte, până la -17,5 puncte.

"Zona euro continuă să se afunde, fără semne de redresare pentru viitor. Persistenţa acestei situaţii sumbre este deosebit de revelatoare pentru procesul de contracţie. Orice licărire temporară de speranţă (cum a fost în primăvara şi vara anului 2025) se stinge rapid. Ca urmare, parcursul până în 2026 pare a fi prestabilit: economia zonei euro nu reuşeşte să iasă din criză", se subliniază în raport.

Un aspect pozitiv remarcat în urma sondajului îl reprezintă "reducerea semnificativă a preocupărilor legate de inflaţie", ceea ce ar putea determina BCE să evalueze oportunitatea unor măsuri noi de relaxare monetară. Pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de finanţare este pusă sub semnul întrebării de creşterea datoriilor publice, o problemă structurală care îngrijorează investitorii de multe luni, după cum mai arată analiştii de la Sentix.

La nivelul celei mai mari economii a zonei euro, Germania, "investitorii încă aşteaptă în zadar veşti pozitive", în condiţiile în care "politicienii nu oferă prea multe impulsuri, iar băncile centrale aşteaptă să vadă ce se va întâmpla".

Indicele încrederii investitorilor a scăzut până la -20,4 puncte, de la -17,9 puncte, pe fondul unei scăderi a indicelui situaţiei curente până la -38,3 puncte, de la -36,5 puncte. Indicele aşteptărilor pentru următoarele şase luni a scăzut cu 3,3 puncte, până la -0,5 puncte.

Raportul mai subliniază că "investitorii se aşteaptă ca situaţia slabă din Germania să continue".

Dincolo de Ocean, există "o speranţă considerabilă că paralizia bugetară nu va provoca daune durabile". Indicele agregat al încrederii a scăzut marginal, cu 0,2 puncte, până la 4 puncte, pe fondul scăderii indicelui condiţiilor curente până la 12,5 puncte, de la 14,8 puncte în luna precedentă şi a creşterii indicelui aşteptărilor până la -4,3 puncte, de la -5,8 puncte.

Indicele agregat al încrederii pentru Asia, exclusiv Japonia, a crescut în noiembrie până la 18,7 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie 2022, de la 18,1 puncte, în condiţiile în care indicele aşteptărilor s-a menţinut la 17 puncte, iar indicele situaţiei curente a crescut până la 20,5 puncte, de la 19,3 puncte.

"Japonia şi regiunea asiatică, care este influenţată în mod semnificativ de China, continuă să transmită semnale pozitive cu privire la perspectivele economice", se arată în raport.

Economia Japoniei a fost trecută în categoria "redresare", în condiţiile în care indicele agregat al încrederii investitorilor a crescut până la 12,2 puncte, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, de la 7,4 puncte, pe fondul unei creşteri a indicelui aşteptărilor cu 4,2 puncte, până la 10 puncte, şi a unei creşteri a indicelui situaţiei curente până la 14,5 puncte, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, de la 9 puncte.

Europa de Est a fost menţinută în categoria "stabilizare", pe fondul stagnării indicelui agregat la -4,1 puncte. Indicele situaţiei curente a scăzut până la -11,3 puncte, de la -9,8 puncte, iar indicele aşteptărilor a crescut până la 3,3 puncte, de la 1,8 puncte.

Datele pentru economia Elveţiei arată o redresare semnificativă a încrederii investitorilor. Indicele agregat a crescut în luna noiembrie cu 13,9 puncte, până la 12,9 puncte, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a crescut până la 13,5 puncte, de la 5 puncte, iar indicele aşteptărilor a înregistrat o creştere de 19,1 puncte, până la 12,3 puncte.

Pentru economia Austriei, indicele agregat a crescut până la -11,4 puncte, de la -11,9 puncte. Indicele condiţiilor curente a scăzut până la -27,3 puncte, de la -23 de puncte, în timp ce indicele aşteptărilor a crescut de la zero la 6 puncte.

America Latină a fost menţinută în categoria "stagnare" pe fondul scăderii indicelui agregat cu 0,1 puncte, până la 2 puncte, în condiţiile scăderii indicelui situaţiei curente cu un punct, până la -4 puncte, şi a creşterii indicelui aşteptărilor cu până la 8,3 puncte, cel mai ridicat nivel din iulie 2021, de la 7,3 puncte.

Pe fondul tendinţelor pozitive din Asia, indicele agregat al încrederii la nivelul economiei globale a crescut până la 8,1 puncte, de la 8 puncte în luna precedentă. Indicele situaţiei curente a scăzut până la 7,8 puncte, de la 7,9 puncte, iar indicele aşteptărilor a înregistrat o creştere de 0,4 puncte, până la 8,4 puncte.

Indicele încrederii de la Sentix pentru luna noiembrie 2025 a fost construit pe baza unui sondaj la care au participat 1.069 de investitori, dintre care 216 au fost investitori instituţionali.