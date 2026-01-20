Serghei Lavrov: „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei”

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marţi că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei” şi a negat, de asemenea, că Moscova ar avea vreun interes asupra insulei, potrivit Reuters.

„Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nici o parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii s-au obişnuit cu ea şi se simt confortabil este o altă problemă”, a comentat şeful diplomaţiei ruse, conform sursei citate.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că doreşte controlul deplin al SUA asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, din motive de securitate naţională, a relatat Reuters. Sâmbătă, el a anunţat aplicarea de tarife vamale asupra importurilor din ţările europene aliate care se opun unei potenţiale preluări a controlului de către SUA, a amintit sursa menţionată.

Rusia a reacţionat cu bucurie la diviziunea crescândă dintre SUA şi Europa cu privire la Groenlanda, dar s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova caută, de asemenea, să preia controlul asupra insulei, a informat Reuters, care a subliniat că, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute marţi la Moscova, Lavrov a declarat că Rusia nu are niciun interes să se amestece în afacerile Groenlandei şi că Washingtonul ştie că Moscova nu are intenţia de a prelua controlul asupra insulei.