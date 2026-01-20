Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Serghei Lavrov: „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei”

S.E.
Internaţional / 20 ianuarie, 19:32

Serghei Lavrov/Sursa foto: X

Serghei Lavrov/Sursa foto: X

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat marţi că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei” şi a negat, de asemenea, că Moscova ar avea vreun interes asupra insulei, potrivit Reuters.

„Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nici o parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii s-au obişnuit cu ea şi se simt confortabil este o altă problemă”, a comentat şeful diplomaţiei ruse, conform sursei citate.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că doreşte controlul deplin al SUA asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, din motive de securitate naţională, a relatat Reuters. Sâmbătă, el a anunţat aplicarea de tarife vamale asupra importurilor din ţările europene aliate care se opun unei potenţiale preluări a controlului de către SUA, a amintit sursa menţionată.

Rusia a reacţionat cu bucurie la diviziunea crescândă dintre SUA şi Europa cu privire la Groenlanda, dar s-a arătat indignată de sugestia lui Trump că Moscova caută, de asemenea, să preia controlul asupra insulei, a informat Reuters, care a subliniat că, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute marţi la Moscova, Lavrov a declarat că Rusia nu are niciun interes să se amestece în afacerile Groenlandei şi că Washingtonul ştie că Moscova nu are intenţia de a prelua controlul asupra insulei.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 19:53)

    Rusia joaca teatru.

    Teatru pentru Trump...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 20:00)

      mi se pare mai mult o lovitura sub centura la XI, sau chiar Trump ce alta insula mai e o cucerire coloniala , a ca locuitorii s=au obisnuit cu ea e alta problema: Taiwan si .. US lol.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 20:57)

      Taiwanul este ocupat tot de catre chinezi,sunt din acelasi neam pe cand groenlandezii cu danezii...

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 20:45)

    Kaliningrad nu este o parte naturală a Rusiei.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 20:55)

      Exact dar se baga rusii peste tot ca supozitorul!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

