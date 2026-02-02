Serie A: Juventus Torino s-a impus la Parma, scor 4-1

Echipa italiană Juventus Torino a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia Parma, în etapa a 23-a din Serie A, potrivit news.ro.

Torinezii au deschis scorul în minutul 15, prin Bremer, iar Weston McKennie a pus al doilea gol al Bătrânei Doamne pe tabelă, în minutul 37. Andrea Cambiasso a înscris în propria poartă, în minutul 51, însă Bremer, în minutul 54, şi Jonathan David, în minutul 64, au marcat pentru oaspeţi, rezolvând problema învingătoarei. Openda a avut un gol anulat în minutul 90+2, iar Parma - Juventus s-a terminat 1-4.

Juventus este a patra în Serie A, cu 45 de puncte, iar Parma e pe locul 16, cu 23 de puncte.