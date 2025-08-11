Stelian Bujduveanu: "Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale”

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că au fost reduse indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale, fiind operate reduceri la Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A. Se realizează, astfel, o economie de 4 milioane de lei anual.

”Am redus indemnizaţiile directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar s-au conformat şi au aplicat, acolo unde a fost cazul, hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie”, anunţă, luni dimineaţă, primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, se face astfel o economie de peste 4 milioane de lei anual şi aproape 350.000 de lei în fiecare lună, în bugetele companiilor.

”Fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului - infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Orice alte cheltuieli inutile pe care le voi găsi în bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureşteni”, a transmis Bujduveanu.

Printre companiile care au redus indemnizaţiile conducerii se numără: Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A.

Guvernul a aprobat formarea unui grup de lucru pentru reforma întreprinderilor publice, obiectiv important al Programului de Guvernare, care se va ocupa cu situaţia companiilor de stat, pentru reducea numărului de membri în CA-uri, revizuirea indemnizaţiilor, reducerea personalului excedentar.