Studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au participat la campania „Educaţie, Leadership, Vocaţie - She for Romania”

Peste 200 de studenţi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa au participat la dezbaterile despre dezvoltarea profesională din cadrul campaniei „She for Romania”, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Evenimentul este rezultatul unui parteneriat format din Ministerul Apărării Naţionale, Patronatul European al Femeilor de Afaceri şi instituţia bancară CEC Bank, transmite sursa citată.

Căpitan Alina Stanca, Punct Focal Naţional în domeniul Femeile, Pacea şi Securitatea, a declarat: "Campania Educaţie, Leadership, Vocaţie- She for Romania, desfăşurată la Academia Navală < Mircea Bătrân cel > a oferit studenţilor oportunitatea unui dialog direct cu lideri din mediul militar şi din sectorul privat, evidenţiind importanţa educaţiei, mentoratului şi a leadershipului autentic. Activitatea a reconfirmat valoarea parteneriatului public-privat în pregătirea viitoarei generaţii de tineri şi în consolidarea rezilienţei societăţii.”

Întâlnirea de la Constanţa a inclus dezbateri legate de începutul parcursului profesional şi de gestionarea provocărilor din carieră, notează reprezentanţii proiectului.

Programul naţional urmăreşte formarea unei platforme de comunicare între noile generaţii şi specialişti din sectoare strategice, conform aceleiaşi surse.

Andreea Negru, Preşedinta PEFA, consideră: "Leadershipul autentic nu se predă, ci se construieşte prin exemplu, dialog şi responsabilitate. Tinerii au nevoie de repere reale şi de lideri care să le împărtăşească experienţele lor, inclusiv momentele dificile. Curiozitatea, determinarea şi dorinţa lor de a contribui la dezvoltarea României ne confirmă că investiţia în educaţie şi în formarea caracterului este cea mai valoroasă investiţie pe care o putem face. PEFA va continua să fie alături de tineri şi să creeze contexte în care aceştia să îşi descopere vocaţia şi să îşi dezvolte potenţialul de leadership.”

Planul strategic pune accent pe promovarea egalităţii de şanse şi pe performanţa tinerilor în societatea civilă şi militară, informează organizatorii. Lorena Stoian, Prim-vicepreşedinta PEFA, a afirmat: "Tinerii au nevoie de inspiraţie, dar mai ales de exemple autentice. Academia Navală ne-a demonstrat încă o dată că disciplina, educaţia şi vocaţia reprezintă fundamentul leadershipului. Ne bucurăm că, prin această campanie, putem crea punţi între generaţii şi putem contribui la formarea viitorilor lideri ai României.PEFA îşi reafirmă angajamentul de a susţine proiecte dedicate dezvoltării capitalului uman şi consolidării unei societăţi bazate pe educaţie, competenţă şi implicare civică”.

Instituţiile implicate susţin pregătirea capitalului uman prin proiecte comune dedicate mediului academic şi sectorului de business, potrivit datelor oficiale.

Mirela Iovu, Vicepreşedinta CEC Bank, a declarat: "SHE FOR ROMANIA" reprezintă o reconfirmare a angajamentului nostru profund faţă de educaţie, rezilienţă şi leadership. Ca instituţie de tradiţie, credem cu tărie că forţa unei societăţi solide se construieşte prin vocaţie, integritate şi prin puterea mentoratului. Investiţia în oameni, în leadershipul feminin şi în egalitatea de şanse reprezintă cea mai sigură investiţie în viitor. Am fost mândri să susţinem aceşti tineri extraordinari şi avem certitudinea că, prin parteneriatul strâns dintre mediul academic, militar şi de business, punem bazele unei Românii mai puternice şi mai sigure”.

Obiectivele principale ale programului vizează facilitarea dialogului direct în instituţiile de învăţământ, transmite sursa menţionată.