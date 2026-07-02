Studiu Edge Institute: 3 din 4 români consideră digitalizarea benefică, dar 8 din 10 spun că statul o implementează prea încet

Un procent de 75,4% dintre cetăţenii României consideră digitalizarea un proces benefic sau foarte benefic, în timp ce 81,6% afirmă că statul implementează aceste reforme într-un ritm prea lent, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Datele provin din al treilea val al studiului realizat de agenţia AtlasIntel pentru Edge Institute în perioada 17-21 iunie 2026, pe un eşantion de 2.002 respondenţi, transmite aceeaşi sursă.

Nivelul de susţinere pentru transformarea tehnologică înregistrează o uşoară scădere faţă de luna martie a acestui an, când indicatorul favorabil atingea 78,5%, informează sursa citată.

În schimb, percepţiile negative cresc de la 4,2% în primăvară până la 11,2% în luna curentă, notează sursa menţionată.

Doar un procent de 8,6% dintre persoanele chestionate consideră că România este în prezent destul de sau foarte digitalizată, conform aceluiaşi comunicat.

Eliminarea totală a prezenţei fizice la ghişeele instituţiilor publice strânge sprijinul a 77,5% dintre cetăţeni în luna iunie, transmite instituţia.

Varianta online reprezintă opţiunea dominantă pentru servicii concrete, deoarece 88% dintre respondenţi aleg această cale pentru o programare la un spital de stat şi 82% pentru obţinerea documentelor de la primărie, informează sursa citată.

Accesul neautorizat la datele personale constituie principala temere emergentă, un risc nominalizat de 52,3% dintre participanţi, notează sursa menţionată.

Decalajul tehnologic rămâne pronunţat pe criterii socio-demografice, în condiţiile în care utilizarea serviciilor publice digitale atinge 96% la tinerii din segmentul de vârstă 18-29 de ani şi scade la 48,2% la persoanele de peste 70 de ani, potrivit comunicatului.