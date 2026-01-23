SUA se alătură Rusiei şi Ucrainei în primele discuţii trilaterale despre război

---

Negociatorii ucraineni, americani şi ruşi poartă discuţii în Emiratele Arabe Unite , fiind prima întâlnire cunoscută la care participă toate cele trei ţări de la începutul războiului, acum aproape patru ani, potrivit CNN.

Conform sursei citate, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a purtat consultări prin difuzor cu delegaţia Kievului la reuniunea trilaterală din Emiratele Arabe Unite (EAU) şi că întreaga echipă „ştie ce are de făcut”.

Moscova a decis să trimită o echipă complet diferită, limitând ceea ce se poate discuta şi viteza rezultatelor, a informat CNN. Criticii Kremlinului vor arăta mişcarea ca pe încă un semn că pur şi simplu încetinesc apelurile diplomatice ale lui Trump, în aşteptarea unor progrese militare suplimentare pe linia frontului, conform sursei menţionate.