Superliga: FC Botoşani - Oţelul Galaţi, scor 0-0

Echipa gălăţeană Oţelul a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 24-a din Superligă, potrivit news.ro.

În minutul 33, Mailat a ratat, pentru gazde, unica mare ocazie a primei reprize, şutând puţin pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă.

Tot elevii lui Grozavu, suspendat pentru acest meci, au ratat incredibil în minutul 53, când, după o fază care a curs frumos, Kovtaliuk nu a putut trimite în plasă din careul mic.

Gazdele au lovit bara, în minutul 65, prin Mitrov, FC Botoşani - Oţelul Galaţi s-a încheiat fără gol marcat, scor 0-0.

În ierarhia din Superligă, FC Botoşani are 39 de puncte şi ocupă poziţia a cincea, în timp ce Oţelul, cu 37 de puncte, se află pe locul 8.

FC BOTOŞANI: Anestis - M. Pavlovic, Miron, Ţigănaşu, R. Creţ - G. David (M. Bordeianu 46), Charles Petro - Bodişteanu (Mitrov 46), Papa (Ongenda 46), Mailat (Dumiter 88) - Kovtaliuk (Enzo Lopez 60). ANTRENOR: Leo Grozavu

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Holz - Pedro Nuno (Chira 90+3), Joao Lameira, A. Ciobanu (Bruno Paz 46) - Bană (Neicu 61), Patrick, Andrezinho (Kazu 78). ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Ţigănaşu 69 / Bruno Paz 75, Joao Lameira 90+2

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Ioan Alexandru Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Sebastian Gheorghe