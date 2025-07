SUPLIMENT RETAIL Digitalizarea şi consolidarea competenţelor echipei - priorităţile METRO Romania

Digitalizarea şi consolidarea competenţelor echipei reprezintă priorităţile METRO Romania din ultimii ani, după cum ne-a spus Karan Khurana, CEO al companiei. Acesta ne-a transmis, în cadrul unui interviu: "2024 a fost un an solid pentru METRO România. Suntem una dintre cele mai performante ţări din Grup, iar creşterea noastră a fost constantă, chiar şi în condiţii dificile. Vânzările nete au crescut cu 8% faţă de anul precedent, reconfirmând trendul ascendent din ultimii ani, datorită politicilor comerciale bine definite şi disponibilităţii constante a stocurilor. Compania a accelerat investiţiile în infrastructura critică - modernizarea magazinelor, optimizarea lanţului logistic, digitalizarea proceselor şi managementul inteligent al stocurilor - pentru a ridica standardele de servicii şi a consolida poziţia de partener de încredere pentru antreprenorii locali”.

Reporter: Cum caracterizaţi evoluţia activităţii lanţului comercial METRO Romania, în contextul dificil pe care-l traversăm?

Karan Khurana: Fără îndoială, România traversează o perioadă dificilă, marcată de incertitudini politice până la formarea unui guvern stabil, dar şi de presiuni economice semnificative, generate de cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, noi ne-am păstrat mereu optimismul şi încrederea în capacitatea României de a capitaliza pe avantajele sale esenţiale - un apetit investiţional ridicat, o rată a şomajului sub media europeană, o piaţă emergentă tot mai competitivă în interiorul UE, un capital uman bine pregătit, oportunitatea de integrare în spaţiul Schengen. În ciuda turbulenţelor, am evaluat mereu că România are potenţialul de a evolua către o economie cu venituri mai mari - cu o putere de cumpărare sporită şi o capacitate crescută de a produce bunuri şi servicii cu valoare adăugată. Elementul-cheie este investiţia susţinută - în tehnologie, în industrie şi, mai presus de toate, în oameni.

Reporter: Au fost înregistrate scăderi ale activităţii METRO Romania, anul trecut şi în primul trimestru al acestui an?

Karan Khurana: 2024 a fost un an solid pentru METRO România. Suntem una dintre cele mai performante ţări din Grup, iar creşterea noastră a fost constantă, chiar şi în condiţii dificile. Vânzările nete au crescut cu 8% faţă de anul precedent, reconfirmând trendul ascendent din ultimii ani, datorită politicilor comerciale bine definite şi disponibilităţii constante a stocurilor. Compania a accelerat investiţiile în infrastructura critică - modernizarea magazinelor, optimizarea lanţului logistic, digitalizarea proceselor şi managementul inteligent al stocurilor - pentru a ridica standardele de servicii şi a consolida poziţia de partener de încredere pentru antreprenorii locali.

Într-un context macroeconomic dificil, marcat de o inflaţie de 5,1% şi de majorarea semnificativă a principalelor costuri operaţionale - costul mărfurilor fiind cu 7% mai mare faţă de anul precedent, iar transportul cu 10% - compania noastră a ales să nu transfere aceste presiuni financiare asupra clienţilor profesionişti. Această decizie reflectă angajamentul nostru de a susţine dezvoltarea sustenabilă a afacerilor din ecosistemul B2B, chiar cu preţul unei reduceri temporare a profitabilităţii, în condiţiile unui efort financiar amplificat de o creştere de 35% a contribuţiilor fiscale totale către bugetul de stat în 2024 (introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, majorarea accizelor, a TVA-ului şi a salariului minim).

Reporter: În actualele condiţii macroeconomice, politice, dar şi sociale, ce perspective consideraţi că are sectorul comerţului tradiţional din ţara noastră şi ce estimări aveţi pentru compania pe care o conduceţi?

Karan Khurana: Este foarte adevărat că magazinele tradiţionale sunt sub un continuu asalt al comerţului modern de proximitate, precum şi al formatelor de discount, însă având o populaţie rurală numeroasă, acestea au un viitor. Încă din 2012 METRO a introdus un model de afaceri care le oferă autonomie antreprenorilor români dornici să investească în comerţ, dar şi soluţii pentru a rămâne competitivi şi atractivi pentru clienţii lor. Reţeaua LaDoiPaşi a înregistrat performanţe incredibile de-a lungul anilor, asigurând succesul antreprenorilor noştri în cadrul unei comunităţi care permite creşterea reciprocă şi o viziune comună. În 2024, am fost, de asemenea, foarte mândri când am deschis 60 de magazine într-o singură zi.

Reţeaua LaDoiPaşi beneficiază din plin de universul de expertiză al METRO pe tot parcursul parteneriatului, de la selectarea locaţiei, achiziţia, mercantizarea magazinului şi până la oferta comercială.

Având în vedere atractivitatea formatului şi ca răspuns la cererea şi afinitatea în creştere pentru La Doi Paşi, planificăm o extindere susţinută a francizei, care include în prezent peste 2.600 de magazine.

Reporter: Care consideraţi că sunt provocările şi oportunităţile momentului?

Karan Khurana: Inflaţia fluctuantă, lanţurile de aprovizionare fragile şi lipsa forţei de muncă continuă să reprezinte provocări semnificative pentru industria noastră la nivel global. Cu toate acestea, avem soluţii pentru fiecare în parte. Datorită strategiei noastre de preţ „Cumperi mai mult, plăteşti mai puţin”, preţurile produselor incluse în program rămân stabile pe perioade înelungate, chiar de-a lungul unor luni consecutive, oferind predictibilitate afacerilor clienţilor noştri, precum şi oportunitatea de a oferi marje solide în P&L-urile acestora.

La capitolul oportunităţi, digitalizarea şi consolidarea competenţelor echipei sunt priorităţile noastre din ultimii ani. În ceea ce priveşte digitalizarea internă, lucrăm îndeaproape pentru a valorifica la maximum resursele disponibile, îmbunătăţind capabilităţile forţei de vânzări, optimizând fluxurile de lucru operaţional şi modernizând sistemele de plată, astfel încât să susţinem mai eficient modelul multicanal.

Pe plan extern, căutăm, de asemenea, să îmbunătăţim experienţele clienţilor noştri prin puncte de vânzare mai rapide, soluţii de livrare eficiente, dar şi soluţii de marketing şi comunicare, care să îmbunătăţească experienţa acestora pe parcursul întregii călătorii.

Căutăm în permanenţă să inovăm, un aspect esenţial pentru a răspunde provocărilor generate de lipsa forţei de muncă, care ne afectează pe toţi în România, şi care trebuie să fie în centrul modului în care maximizăm constant creşterea productivităţii.

Reporter: Ce rol are Inteligenţa Artificială şi evoluţia tehnologiei în dezvoltarea activităţii dumneavoastră?

Karan Khurana: La METRO, explorăm activ cum poate AI să ne ajute să operăm mai inteligent - fie că vorbim despre monitorizarea pieţei, planificarea stocurilor sau automatizarea unor procese de HR, astfel încât oamenii noştri să se poată concentra pe activităţi cu valoare adăugată reală.

Dar noi suntem un B2B wholesaler. Pentru noi, relaţiile umane nu sunt doar un „nice to have”; ele sunt esenţiale pentru modul în care lucrăm. Nu construieşti încredere cu antreprenorii printr-un chatbot. Prin urmare, vom integra AI acolo unde contează, dar mereu atenţi la a păstra experienţa umană, personală, construită pe parteneriate reale a clienţilor noştri. La modul mai larg, pe măsură ce AI şi alte tehnologii evoluează, rolul liderilor de business este să adopte aceste inovaţii responsabil, echilibrând progresul tehnologic cu impactul real şi cu etica. Despre asta ar trebui, de fapt, să vorbim.

Reporter: În ce măsură v-aţi extins activitatea în mediul online?

Karan Khurana: Online-ul continuă să crească accelerat, mai ales în sectorul de grocery din România, care abia acum începe să se dezvolte la scară. Pentru METRO însă, zona online arată puţin diferit. Suntem complet dedicaţi segmentului B2B, adresându-ne comercianţilor tradiţionali şi profesioniştilor din HoReCa. Asta înseamnă că nu urmărim comenzile de moment sau cumpărăturile de tip „am rămas fără lapte”.

Clienţii noştri îşi planifică achiziţiile, fac stocuri şi administrează afaceri - ceea ce necesită un alt tip de serviciu online. Aici intervine platforma noastră, MShop. Aceasta le oferă antreprenorilor flexibilitatea de care au nevoie: posibilitatea de a comanda oricând, de oriunde. Pentru ei, nu este vorba despre comoditate, ci despre modul prin care îşi păstrează controlul asupra operaţiunilor.

Reporter: Ce investiţii derulaţi în acest moment şi ce buget aţi alocat în acest sens?

Karan Khurana: În 2025, mergem şi mai hotărât în direcţiile care aduc deja rezultate. Extindem reţeaua LaDoiPaşi, ne dezvoltăm capabilităţile multichannel şi modernizăm fiecare punct de contact cu clienţii. Reţeaua a trecut de 2.600 de locaţii şi ţintim să ajungem la 3.000 până la finalul acestui an. Nu vorbim doar despre creştere, ci despre sprijinirea antreprenorilor români independenţi cu structură, acces la lanţul de aprovizionare şi un brand puternic.

În acelaşi timp, continuăm să transformăm METRO într-un wholesaler cu adevărat multichannel. Asta înseamnă să modernizăm formatele magazinelor, să extindem capacitatea de livrare şi să îmbunătăţim experienţa digitală pe toate planurile. Platforma noastră MShop oferă clienţilor flexibilitatea de a comanda oricând, de oriunde - fie că au hotel, bistro sau magazin de cartier. Nu e doar e-commerce, e eficienţă operaţională.

Totodată, investim în consolidarea strategiei noastre comerciale prin programul „Cumperi mai mult, plăteşti mai puţin”, o politică de preţ care a devenit un instrument esenţial pentru creşterea competitivităţii clienţilor noştri. Toate aceste iniţiative reflectă angajamentul nostru de a stimula succesul partenerilor noştri prin eficienţă operaţională, preţuri sustenabile şi soluţii adaptate noilor nevoi ale pieţei.

Investim şi în oameni. De la programe de training la instrumente tech, ne asigurăm că echipele noastre au tot ce le trebuie pentru o piaţă în continuă schimbare. Iar pentru clienţi, mergem dincolo de produs: consultanţă de business, suport de marketing, leasing de echipamente - servicii reale, care îi ajută să crească.

Nu în ultimul rând, în 2025 ne dedicăm susţinerii antreprenorilor prin continuarea platformei umbrelă Vis de Antreprenor, pe care o vom dezvolta prin noi iniţiative şi proiecte, dar şi prin a 5-a ediţie a Ghidului de Turism al României. Împreună, aceste proiecte vor deveni un motor al promovării antreprenoriatului românesc în ospitalitate şi turism şi vor evidenţia valoarea autentică pe care România o oferă prin patrimoniul său cultural, natural şi gastronomic - dar mai ales prin oamenii care o pun în valoare.

Reporter: Care este profilul clientilor METRO Romania?

Karan Khurana: În Romania, METRO deserveşte anual peste 100.000 de clienţi profesionisti B2B - comercianţi independenţi şi antreprenori din industria HoReCa (hoteluri, restaurante şi catering), care pot alege să facă achiziţii într-unul dintre cele 30 magazine, să comande online prin platforma MShop sau aplicaţia METRO App apelând la serviciul de livrare la punctul de lucru. METRO sprijină competitivitatea antreprenorilor şi a afacerilor independente printr-o politică de preţuri competitive, game relevante de produse adaptate nevoilor revânzătorilor şi industriei HoReCa, disponibilitate la raft, dar şi un pachet în creştere de servicii digitale.

Reporter: Se simte apropierea unei crize economice în activitatea dumneavoastră? Cum vă pregătiţi pentru o eventuală criză financiară?

Karan Khurana: METRO a avut oportunitatea de a fi un pionier al pieţei de retail din România, ceea ce ne-a oferit timpul de a vedea cum România se transformă şi, totodată, de a fi martorii tuturor schimbărilor şi etapelor mai dificile prin care a trecut ţara.

Astăzi suntem în faţa unor ani dificili şi a unei situaţii economice provocatoare peste tot în Europa. Local se adaugă incertitudinea legată de măsurile de corecţie necesare pentru gestionarea deficitului bugetar, care ar putea însemna măsuri economice cu un impact mare asupra oamenilor simpli, dar şi al companiilor.

Cu toate acestea, diferitele crize prin care am trecut ne-au învăţat că rezilienţa şi puterea de transformare sunt factori cheie pentru a rămâne relevanţi pentru clienţii noştri şi pentru ecosistemul economic local. Avem încredere că şi România va face acelaşi lucru. În ceea ce ne priveşte, compania este astăzi pregătită să găsească soluţii pentru partenerii şi clienţii săi, oricare ar fi contextul intern sau extern.

Reporter: Mulţumesc!