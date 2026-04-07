Surse: SUA pot distruge podurile şi centralele electrice din Iran ”în patru ore”, ameninţă Trump

Statele Unite pot distruge podurile şi centralele elctrice din Iran ”în patru ore”, a estimat luni, într-o conferinţă de presă, la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump, potrivit The Associated Press şi AFP.

Trump a prezentat consecinţele cărora li se expune Iranul în cazul ăn care nu încheie un acord cu Statele Unite până la expirarea ultimatului, marţi, la ora locală 20.00 (miercuri, 3.00, ora României), conform relatărilor presei internaţionale.

”Avem un plan, mulţumită puterii armatei noastre, în care fiecare pod din Iran va fi decimat până nâine (marţi), la miezul nopţii (miercuri, 7.00, ora României)”, a ameninţat în această conferinţă de presă Trump, potrivit aceloraşi surse.

Centralele electrice din Iran, a continuat el, vor fi ”în flăcări, explodând şi nu vor mai fi folosite niciodată din nou”, conform declaraţiilor sale.

”Iar asta se va face în patru ore, dacă vrem”, a declarat Donald Trump, potrivit surselor citate.

”Trebuie să ajungem la un acord care să-mi convină înaintea datei limită de marţi”, a tunat el, conform presei.

Şeful statului american a refuzat să spună dacă de la atacurile Statelor Unite vor fi excluse ţinte civile, potrivit relatărilor oficiale.

El a subliniat că nu este îngrijorat ”deloc” de comiterea unor crime de război şi a continuat să ameninţe cu distrugerea podurilor şi centralelelor electrice iraniene, dacă Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până la expirarea ultimatumului, conform surselor media.

”Sper să nu fiu nevoit s-o fac”, a declarat Donald Trump, potrivit declaraţiilor oficiale.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Statele Unite că atacarea infrastructurii civile este interzisă de dreptul internaţional, potrivit unui purtător de cuvânt al United Nations, Stephane Dujarric.

”Chiar dacă o anumită infrastructură civilă poate fi considerată un obiectiv militar”, o atacare a acesteia rămâne interzisă, dacă riscă să cauzeze ”pagube colaterale excesive civililor”, a precizat el, conform declaraţiilor oficiale ale ONU.

Un tribunal va stabili dacă asemenea atacuri sunt sau nu crime de război, a avertizat purtătorul de cuvânt al ONU, potrivit aceleiaşi surse.