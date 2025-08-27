Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
SVN România: 50.000 de credite ipotecare noi în primele şase luni din 2025

I.S.
27 august, 11:16

SVN România: 50.000 de credite ipotecare noi în primele şase luni din 2025

Aproximativ 50.000 de credite ipotecare noi au fost acordate la nivel naţional în primele şase luni din 2025, acesta fiind cel mai ridicat volum înregistrat în primul semestru din ultimii cinci ani, potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară şi creditare ipotecară SVN Romania | Credit & Financial Solutions, conform unui comunicat emis redacţiei.

Valoarea totală a creditelor ipotecare noi acordate în prima jumătate a acestui an a fost de aproximativ 3,2 miliarde de euro, potrivit calculelor SVN Credit pe baza datelor din piaţa bancară, în creştere cu aproximativ 60% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Incluzând şi toate formele de refinanţări, în primele şase luni din acest an au fost acordate credite ipotecare în valoare de aproximativ 5,56 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naţionale, în creştere cu circa 26% comparativ cu primul semestru din 2024.

În total, la nivel naţional erau în plată la finalul semestrului întâi credite ipotecare cu o valoare de 22,7 miliarde de euro, în creştere anuală cu 5,5%, un ritm mai mult decât dublu comparativ cu cel înregistrat în 2024, potrivit datelor BNR. Analiştii SVN Credit estimează astfel că 2025 s-ar putea încheia cu o creştere de circa 7% - 8% a soldului total de credite ipotecare, un nivel apropiat de vârfurile de circa 10% înregistrate în 2021-2022.

”Prima jumătate a anului - în special perioada trimestrului al doilea - a fost excepţională pentru piaţa ipotecară - şi asta într-un context în care 2025 a debutat foarte lent, într-o stare de incertitudine, tensiune politică şi numeroase estimări negative. Estimăm că a doua jumătate a anului va fi la fel de bună, 2025 având toate premisele pentru a fi un an record pentru piaţa ipotecară din România - şi ne bazăm pe datele din reţeaua noastră de 24 birouri la nivel naţional, unde avem în lucru mii de dosare care se vor închide în lunile următoare”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro.

Potrivit sursei, valoarea medie la nivel naţional a unui credit ipotecar acordat a fost în primul semestru din 2025 a fost de 64.000 de euro, în creştere de la aproximativ 62.000 de euro în perioada similară a anului anterior. Venitul mediu al unei familii care a aplicat pentru un credit ipotecar prin intermediul reţelei SVN Credit în perioada menţionată a fost de 2.500 de euro.

Cea mai mare pondere din clienţii companiei, cu o cotă de 37%, au optat pentru o locuinţă finalizată între 2020 şi 2025, aceştia fiind urmaţi de cei care au ales o locuinţă livrată între 2010 şi 2020, cu o cotă de 33% Aproximativ 10% dintre clienţii SVN Credit au ales o locuinţă finalizată între 1990 şi 2010, în timp ce aproximativ 20% au ales locuinţe finalizate înainte de 1990.

În primele şase luni din 2025 au fost acordate în total la nivel naţional credite ipotecare în valoare de 5,56 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naţionale a României, în creştere cu 26% comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea incluzând însă şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările. Numărul caselor şi apartamentelor vândute în primul semestru din 2025 la nivel naţional a fost cu 3,5% mai mic comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară centralizate de SVN Romania.

