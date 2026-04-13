Tanczos Barna: ”Stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile”

S.B.
Politică / 13 aprilie, 12:16

Regândirea relaţiilor şi stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile, a afirmat luni vicepremierul Tanczos Barna, ca reacţie la alegerile parlamentare din Ungaria câştigate de Peter Magyar, pe care l-a felicitat, informează Agerpres.

"S-a încheiat o eră, Ungaria sărbătoreşte. (...) Câteva gânduri scurte în liniştea dimineţii: Felicitări Partidului TISZA şi Peter Magyar. Asa cum mulţi oameni au prezis, soarele a răsărit şi astăzi. Am ajuns într-o nouă eră, care este opusul celei anterioare în aproape orice. Politicieni începători versus zeci de ani de experienţă, abordare opusă construcţiei relaţiilor cu UE, alte valori. Reproiectare", a scris reprezentantul UDMR pe Facebook.

El a adăugat că FIDESZ este din nou în opoziţie, ceea ce "s-a mai întâmplat", eşecul fiind urmat de ridicare şi câştigarea alegerilor, chiar dacă a durat două cicluri.

"Timpul va spune (? ) dacă acest eşec se va transforma. (...) După cum cunosc echipa, nu renunţă. Candidaţii TISZA au obţinut 87% succes în circumscripţiile individuale. Per total, o victorie de două treimi este o posibilitate, dar este şi o responsabilitate uriaşă pentru noul guvern. Regândirea relaţiilor maghiare şi stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile. Astăzi aceasta este o ecuaţie puţin cunoscută, dar nu de nerezolvat. Felicitări tuturor celor care simt că au câştigat ieri. Încurajez toţi cunoscuţii şi prietenii mei care se simt dezamăgiţi şi deziluzionaţi, să se înveselească! 3,1 milioane de unguri au decis să schimbe direcţia, 2,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta e democraţia. Soarele a răsărit din nou astăzi. Mâine vom avea o zi frumoasă de primăvară", a transmis Tanczos Barna.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 13.04.2026, 12:55)

    Frumoasa zi ,va fi fara doar si poate ,in prima faza ,doar pentru cei care au votat cu Magyar .Dusmanii politici vor avea parte de zile olecuta mai racoroase acum cind Magyar , nici bine nu s-a instalat, a anuntat la Bruxelles intrarea Ungariei ca parte a Parchetului European .Cei care ,politicieni maghiari fiind dar si cetateni romani, ar trebui sa se gindeasca de doua ori .Bolojan si Nicusor Dan au in fata o problema imensa .Reactia lor intirzie .Ce vor face politicienii etnici romani si care va fi atitudinea partidelor romanesti devine esential pentru viitorul tarii?Cine va incerca sa sparga noua Coalitie (probabil fara UDMR) va deveni tradator de tara .O data cu aparitia publica implicarii Rusiei lui Putin si a americii lui Trump in sabotarea deciziilor Europei (deja avem telefonul) intreaga politica din Romania trebuie sa renunte, macar temporar, la intelegerile facute cu SUA.Guvernul are si el o mare problema .Ca etapa Romania trebuie sa se decupleze total de Rusia si SUA.Peste patru ani mai vedem .

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

