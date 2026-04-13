Tanczos Barna: ”Stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile”

Regândirea relaţiilor şi stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile, a afirmat luni vicepremierul Tanczos Barna, ca reacţie la alegerile parlamentare din Ungaria câştigate de Peter Magyar, pe care l-a felicitat, informează Agerpres.

"S-a încheiat o eră, Ungaria sărbătoreşte. (...) Câteva gânduri scurte în liniştea dimineţii: Felicitări Partidului TISZA şi Peter Magyar. Asa cum mulţi oameni au prezis, soarele a răsărit şi astăzi. Am ajuns într-o nouă eră, care este opusul celei anterioare în aproape orice. Politicieni începători versus zeci de ani de experienţă, abordare opusă construcţiei relaţiilor cu UE, alte valori. Reproiectare", a scris reprezentantul UDMR pe Facebook.

El a adăugat că FIDESZ este din nou în opoziţie, ceea ce "s-a mai întâmplat", eşecul fiind urmat de ridicare şi câştigarea alegerilor, chiar dacă a durat două cicluri.

"Timpul va spune (? ) dacă acest eşec se va transforma. (...) După cum cunosc echipa, nu renunţă. Candidaţii TISZA au obţinut 87% succes în circumscripţiile individuale. Per total, o victorie de două treimi este o posibilitate, dar este şi o responsabilitate uriaşă pentru noul guvern. Regândirea relaţiilor maghiare şi stabilirea cooperării între noul guvern şi maghiarii de peste graniţă sunt inevitabile. Astăzi aceasta este o ecuaţie puţin cunoscută, dar nu de nerezolvat. Felicitări tuturor celor care simt că au câştigat ieri. Încurajez toţi cunoscuţii şi prietenii mei care se simt dezamăgiţi şi deziluzionaţi, să se înveselească! 3,1 milioane de unguri au decis să schimbe direcţia, 2,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta e democraţia. Soarele a răsărit din nou astăzi. Mâine vom avea o zi frumoasă de primăvară", a transmis Tanczos Barna.