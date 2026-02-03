Tenis: România va întâlni Paraguay în barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis

Echipa masculină de tenis a României va disputa, în perioada 6-7 februarie 2026, în deplasare, barajul pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis, urmând să întâlnească selecţionata Paraguayului, potrivit news.ro.

Lotul României pentru această întâlnire este format din: Ştefan Paloşi, Gabriel Gheţu, Radu Ţurcanu, Bogdan Pavel şi Alexandru Jecan, căpitan-nejucător fiind Adrian Marcu.

Confruntarea este una în premieră, cele două naţionale neîntâlnindu-se până acum într-o competiţie oficială.