Tenis: Stan Wawrinka, eliminat din primul tur la Mastersul de la Monte-Carlo

Jucătorul elveţian Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, a fost eliminat încă din primul tur al turneului Masters 1000 de la Monte-Carlo, la ultima sa participare la turneul din Monaco, fiind învins de argentinianul Sebastian Baez (locul 65) cu 7-5, 7-5, informează news.ro.

Triplul câştigător de turnee de Grand Slam din era „Big 3” (Federer-Nadal-Djokovici) nu îl va putea înfrunta pe numărul 1 mondial şi deţinătorul titlului, Carlos Alcaraz, în turul al doilea, unul dintre ultimele sale visuri înainte de a se retrage din circuitul ATP la sfârşitul sezonului.

La cea de-a 16-a şi ultima sa participare la Monte-Carlo, publicul l-a aplaudat îndelung pe Stan Wawrinka pe terenul Rainier-III, unde a câştigat titlul în 2014, învingându-l pe compatriotul său Roger Federer.

„Când văd cât sprijin primesc astăzi, acesta este unul dintre motivele pentru care sunt încă aici şi joc la 41 de ani: pentru a trăi emoţii ca acestea”, a declarat Wawrinka, la finalul meciului.