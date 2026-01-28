The List Estates: creştere de peste 80% a valorii proprietăţilor tranzacţionate în 2025

The List Estates, agenţie imobiliară specializată pe segmentul de locuinţe premium şi boutique din zona de nord a Bucureştiului, a intermediat în 2025 tranzacţii în valoare totală de 11,5 milioane de euro şi a înregistrat o creştere de peste 80% faţă de anul precedent, arată datele companiei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Evoluţia valorii totale a tranzacţiilor a arătat o concentrare pe proprietăţi cu standarde ridicate şi o selecţie mai atentă a proiectelor, chiar dacă numărul tranzacţiilor a scăzut cu aproximativ 8,5% comparativ cu 2024, subliniază comunicatul. Cele mai căutate au fost locuinţele tip boutique şi casele din zone cu infrastructură dezvoltată, apropiere de şcoli internaţionale şi facilităţi pentru comunitate, se arată în comunicat.

Cumpărătorii provin majoritar din segmentul 30-45 de ani, în principal manageri, profesionişti şi antreprenori, care acordă o importanţă crescută eficienţei energetice, calităţii construcţiei şi proximităţii faţă de servicii şi facilităţi urbane, evidenţiază comunicatul. În subzona Pipera, interesul este concentrat pe accesul la şcoli internaţionale şi facilităţi premium, în timp ce proiectele de tip casă atrag familii interesate de siguranţă, spaţiu verde şi comunitate, potrivit comunicatului.

The List Estates gestionează în prezent un portofoliu de aproximativ 50 de ansambluri rezidenţiale în zona de nord a Bucureştiului, conform comunicatului.