The Straits Times: „Petrolier chinez sancţionat de SUA traversează Strâmtoarea Ormuz în pofida blocadei”

Un petrolier chinez sancţionat de Statele Unite a tranzitat Strâmtoarea Ormuz pe 14 aprilie, în pofida blocadei impuse asupra acestui punct strategic, potrivit datelor de transport maritim citate de The Straits Times.

Nava, Rich Starry, este prima care a traversat strâmtoarea şi a ieşit din Golful Persic de la instituirea blocadei, conform aceleiaşi surse.

Petrolierul şi operatorul său, compania Shanghai Xuanrun Shipping, se află sub sancţiuni americane pentru relaţii comerciale cu Iran, precizează aceeaşi sursă. Reprezentanţii companiei nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere, mai notează sursa citată.

Potrivit The Straits Times, Rich Starry este un petrolier de de capacitate medie, care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol. Încărcătura a fost preluată din portul Hamriyah, din Emiratele Arabe Unite, conform aceleiaşi surse.

Un alt petrolier sancţionat de SUA, Murlikishan, a intrat în Strâmtoarea Ormuz pe 12 aprilie, potrivit datelor LSEG. Nava, de tip handysize şi fără încărcătură în prezent, urmează să încarce păcură din Irak pe 16 aprilie, conform datelor Kpler.

Potrivit Kpler, vasul, cunoscut anterior sub numele MKA, a transportat în trecut petrol din Rusia şi Iran.